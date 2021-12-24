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25 и 26 декабря
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
25 и 26 декабря
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
Две кинопремьеры, бесплатные кинопоказы, ярмарки и новогодние фестивали, чемпионат по поеданию роллов, рождественские мастер-классы и другие мероприятия предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино

«Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Приключения, комедия, фэнтези

«Зверопой 2»

Мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный

Кинопоказы в кофейне Cheesecake

Просмотр бесплатный
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Город

Новогодняя елка в парке «Янги Узбекистон

Спектакли, выступления артистов филармонии, цирка и концерты звезд эстрады

Новогодний фестиваль New Year Fest 2022

Жителей и гостей столицы ждут волшебная атмосфера и море вкусной еды

Новогодняя елка

в парке Tashkent City

Расположена в центре парка, переливается яркими огнями и видна из каждого ресторана

Новогодняя елка в парке «Ашхабад»

Сказка «Снежная Королева и книга сказок», выступление артистов цирка и другое

Новогодняя программа

в Magic City

Лазерное шоу, парад и новогодняя сказка

Новогодняя программа в Samarqand Darvoza

Детские игры, конкурсы, музыка и сюрпризы

Новогодняя программа

в Депо Mall

Детские шоу, новогодние мастер-классы и интерактив от аниматоров

Шоу-программы

в Chimgan Mall

Выступление Meras band и Yosa band, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и подарки

«Новогодний карнавал» во Дворце творчества молодежи

Программа с участием звезд и новогодними подарками от организаторов

Рождественские вечера

в Human House

Живая музыка и фуршет

Чемпионат по поеданию роллов

Конкурс по поеданию роллов на время, шоу-програма, мастер-класс и другое

Праздничный концерт

Женисбека Пиязова

Гости вечера: звезды узбекской эстрады Фаррух Закиров, Зиёда, Гуломжон Екубов и Джасур Мирсагатов

Катание на коньках

в Ice Avenue

Взрослым: 25 000 и 40 000 сумов за 30 и 60 минут

Каток в Humo Arena

Взрослым: 45 000 и 55 000 сумов за 30 и 60 минут

Катание на коньках

в Ice Rink

Взрослым: 22 000 и 36 000 сумов за 30 и 60 минут
Выставки

Handmade ярмарка в ТРЦ Compass

Посетители могут купить подарки ручной работы

Новогодняя продуктовая ярмарка

В программе шоу шеф-поваров, концерты звезд эстрады и другое

«Тепло-маркет» в арт-галерее Autograph

У посетителей будет возможность приобрести элементы декора, подарочные боксы и другое

«Береговая линия: кизяк»

«Шелковый путь: современное искусство и художники из Италии»

«Художник-репортер»
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Дети

Куда сводить детей на новогодних каникулах в Ташкенте?

Куда сводить детей на новогодних каникулах в Ташкенте?
Знания

Творческие

мастер-классы

в «Мастерской»

Можно посетить семейные мастер-классы «Новогодняя композиция» или «Роспись елочных игрушек»

Мастер-классы в парке Tashkent City

Можно создать украшение новогодних имбирных пряников или новогоднюю композицию

Творческие

мастер-классы

в Morozart

Можно расписать «Новогодние спилы» или посетить мастер-класс «Песня в подарок»

Игра «Квиз, плиз:

Кино и музыка»

Участников ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы песни, фильмы и сериалы

Новогодняя программа

в Argamak Sher

Гостей ждет музыкальная сказка «Красная шапочка» на лошадях и экскурсия на конюшне

Лучные бои

в клубе Hero park

Принять участие могут взрослые и дети с семи лет
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Afisha.uz

«Матрица: Воскрешение», которой пора на покой

Как «Ирина Кайратовна» в ледовом комплексе Ташкент согревала

«Путешествие в другой мир» на концерте Кирилла Рихтера

Подборка с 11 новогодними техно-подарками

В чем встречать Новый год 2022

Новогодние корпоративы 2021: где и почем?