Новогодняя елка в парке «Янги Узбекистон
Новогодний фестиваль New Year Fest 2022
Жителей и гостей столицы ждут волшебная атмосфера и море вкусной еды
Новогодняя елка в парке «Ашхабад»
Сказка «Снежная Королева и книга сказок», выступление артистов цирка и другое
Шоу-программы
в Chimgan Mall
Выступление Meras band и Yosa band, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и подарки
Чемпионат по поеданию роллов
Конкурс по поеданию роллов на время, шоу-програма, мастер-класс и другое
Творческие
мастер-классы
в «Мастерской»
Можно посетить семейные мастер-классы «Новогодняя композиция» или «Роспись елочных игрушек»
Мастер-классы в парке Tashkent City
Можно создать украшение новогодних имбирных пряников или новогоднюю композицию
Игра «Квиз, плиз:
Кино и музыка»
Участников ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы песни, фильмы и сериалы
Новогодняя программа
в Argamak Sher
Гостей ждет музыкальная сказка «Красная шапочка» на лошадях и экскурсия на конюшне