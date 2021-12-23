Агентство по противодействию коррупции Узбекистана сообщило об итогах анализа исполнения указа президента об открытости государственных органов. Отчёт на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса 21 декабря представил глава агентства Акмал Бурханов.

По его словам, некоторые хокимияты до сих пор не выполнили обязательства по размещению социально значимой информации в виде открытых данных. По итогам третьего квартала это касается Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов Кашкадарьинской и Хорезмской областей и города Ташкента.

С 1 декабря должна была быть организована прямая трансляция заседаний обеих палат Олий Мажлиса и кенгашей народных депутатов на телеканалах и в интернете. Заседания Законодательной палаты и Сената начали транслировать в прямом эфире. Ведутся онлайн-трансляции заседаний областных кенгашей. Однако, отметил Акмал Бурханов, наблюдаются и недостатки. Например, внеочередная сессия Самаркандского областного кенгаша, прошедшая 20 декабря, не транслировалась на местном телеканале и в интернете.

Общественный резонанс вызвало решение кенгаша Сергелийского района Ташкента о выплате надбавки в 35 млн сумов хокиму района, председателю кенгаша Элбеку Шукурову. Сессия кенгаша, на которой принималось решение, не транслировалась в прямом эфире. Хокимият города позже объяснил, что хоким, как и сотрудники других организаций, получил надбавку согласно оценке эффективности его работы, и с неё будет удержан налог.

Изучении работы хокимията Ферганы показало, что здесь требования указа президента практически не выполняются, сказал глава Антикоррупционного агентства.

«Мы думаем, таких вопросов не возникало бы, если бы эти процессы были открытыми для общественности. Поскольку эти доплаты хокиму [Сергелийского района] не выплачивались с начала года, они были перечислены сразу в конце года. Эти процессы должны видеть минимум заинтересованные жители района», — заявил Акмал Бурханов.

Указ президента также предусматривает, что информация о служебных автомобилях, служебных домах и ином недвижимом имуществе, принадлежащем государственным органам и организациям, должна ежеквартально публиковаться всеми госорганами и организациями на портале открытых данных и официальных сайтах. Однако в ходе мониторинга выявлено, что некоторые министерства и ведомства не соблюдают это требование.

По состоянию на 10 декабря 92 из 135 министерств и ведомств не разместили информацию о расходах на служебные командировки должностных лиц и на приём гостей из-за рубежа. 72 госоргана не обеспечили своевременное размещение информации об автомобилях, служебных домах и другой недвижимости на портале открытых данных, у 18 даже нет личного кабинета на портале.

Например, нет информации о санатории «Хумсан» или центре оздоровления «Газалкент», которые принадлежат Государственному налоговому комитету, ни на официальном сайте ГНК, ни на портале открытых данных.

Акмал Бурханов сообщил, что Антикоррупционное агентство разработало проект закона об административной ответственности за нарушение закона об открытости госорганов. Новая статья 215−7 КоАО будет предусматривать штраф на должностных лиц в размере от 3 до 10 базовых расчётных величин (от 810 тысяч до 2,7 млн сумов) за нераскрытие или неполное раскрытие информации, включенной в перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных, а также нарушение условий и порядка раскрытия или неверное указание информации.

На этом же заседании Акмал Бурханов сообщил, что закон о декларировании доходов и имущества госслужащих, скорее всего, не будет принят до конца года. Указом президента систему было поручено внедрить с 1 января 2022 года. Система всё равно будет запущена с нового года, а госслужащие получат время до апреля для подготовки деклараций, отметил он.