В афганском Мазари-Шарифе 23 декабря состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза Узбекистана народу Афганистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В состав гуманитарной помощи общим весом более 4000 тонн, по данным хокимията Сурхандарьи, вошли 1000 тонн муки, 60 тонн сахара, 200 тонн риса, 10 тысяч упаковок масла, 26,5 тысячи упаковок джема, 26,2 тысячи упаковок овощных консервов, 30 тонн выпечки, 14,2 тысячи единиц продукта быстрого приготовления (доширак), 20 тысяч единиц женской и мужской одежды, 15 тысяч единиц мужских, женских и детских носков, а также уголь.

Выступивший на церемонии заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Аббас Станакзай от имени афганского народа выразил глубокую благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за «постоянное внимание, поддержку, а также за солидарность в эти трудные для страны времена», говорится в сообщении.

Шер Аббас Станакзай подчеркнул, что «афганский народ всегда чувствовал братское отношение главы Узбекистана, поэтому новые власти страны сделают все возможное для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, а также никогда не допустят каких-либо угроз со своей территории соседним странам, в том числе и Узбекистану», отметила пресс-служба МИДа.

Губернатор провинции Балх Кудратилла Абу Хамза отметил своевременность гуманитарного содействия, его особую значимость для афганского народа в зимний период. Это, по его словам, является еще одним доказательством глубоких исторических и духовных связей между двумя братским и народами.

Выступившие на церемонии представители общественности Афганистана, в том числе известные деятели этнических узбеков, вновь выразили искреннюю признательность главе Узбекистана за беспрецедентную помощь. «По их словам, данная помощь будет на деле способствовать предотвращению массового голода в стране, тяжелейшего гуманитарного и продовольственного кризиса», — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия поварами из Узбекистана был приготовлен благотворительный узбекский плов, которым угостили всех присутствовавших.

Фото

Фото здесь и далее: хокимият Сурхандарьинской области.

Фото здесь и далее: Сурхандарьинское областное управление Агентства информации и массовых коммуникаций.





