Совет безопасности ООН принял резолюцию о «гуманитарном исключении» из режима санкций в отношении движения «Талибан». Члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов, сообщила пресс-служба ООН.

Авторы резолюции разрешили обрабатывать и выплачивать средства, а также разморозить активы или экономические ресурсы, необходимые для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи в Афганистане или для поддержки такой деятельности.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс приветствовал принятую Совбезом резолюцию о гуманитарном исключении из режима санкций ООН в отношении Афганистана.

«Это важное решение позволит принять срочные гуманитарные меры по спасению жизней и обеспечению средств к существованию в Афганистане. Это — свидетельство того, насколько серьёзно государства-члены воспринимают шокирующий уровень нужды и страданий в стране», — подчеркнул Мартин Гриффитс.

В Афганистане в настоящее время работают около 160 национальных и международных гуманитарных организаций, которые оказывают населению важную продовольственную и медицинскую помощь, поддерживают развитие сельского хозяйства, содействуют в налаживании образования, водоснабжения и санитарии.

«Нам необходимо срочно активизировать эту работу. В 2022 году гуманитарная операция в Афганистане станет самой крупной в мире. В её рамках будет оказано содействие примерно 22 миллионам человек», — подчеркнул замгенсека.

По его словам, принятое исключение из режима санкций в гуманитарных целях позволит организациям выполнить запланированную работу и обеспечит юридические гарантии финансовым и коммерческим учреждениям в том, что касается их взаимодействия с операторами гуманитарной помощи в Афганистане.

«Афганистану предстоит пройти непростой путь. Эффект от нашей помощи зависит, в том числе, от сотрудничества де-факто властей страны и от гибкости схемы финансирования», — заявил представитель ООН. Он призвал сделать всё возможное для сохранения жизни афганцев и обеспечения достойного будущего для всех жителей этой страны.