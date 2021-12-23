Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря подписал закон об увеличении предельных размеров ассигнований, выделяемых министерствам и ведомствам, на 2,22 трлн сумов (около 205,4 млн долларов).

Ранее заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров сообщал, что увеличение расходов госбюджета обусловлено постановлениями президента и правительства о поддержке образования, здравоохранения и сельского хозяйства, улучшении питьевого водоснабжения, поддержке экспорта и других «важных мероприятий».

В частности:

дополнительно на субсидии учреждениям дошкольного образования, образованные на основе государственно-частного партнерства — 270 млрд сумов;

на финансирование инициатив граждан в районах и городах в рамках «Инициативного бюджета» — 117 млрд сумов;

фермерам и зерноводческим кластерам, реализующим государству зерно, выделяется субсидия в размере 350 тысяч сумов за каждую тонну — всего 800 млрд сумов;

по 5 млн сумов на единовременную помощь каждой семье до 5 человек в Муйнакском районе и на благоустройство 21 махалли с социально-экономическими проблемами в Каракалпакстане — 67 млрд сумов;

200 млрд сумов на проект питьевого водоснабжения населения Сурхандарьинской области (строительство магистрального водопровода из Тупалангского водохранилища, проект реализует компания To’palang HPD Platinum), 327 млрд сумов из Фонда реконструкции и развития на закупку труб из России — всего 527 млрд сумов. Ахадбек Хайдаров пояснил, что деньги выделяются, чтобы купить трубы, пока их цена не повысилась;

на проект питьевого водоснабжения населения Сурхандарьинской области (строительство магистрального водопровода из Тупалангского водохранилища, проект реализует компания To’palang HPD Platinum), из Фонда реконструкции и развития на закупку труб из России — Ахадбек Хайдаров пояснил, что деньги выделяются, чтобы купить трубы, пока их цена не повысилась; расходы по реновации аварийных и морально устаревших многоквартирных домов — 40 млрд сумов;

по 100 млрд сумов (всего 300 млрд сумов) для Сырдарьинской, Джизакской и Навоийской областей на улучшение социальной инфраструктуры, а также 200 млрд сумов для Ташкента — суммарно 500 млрд сумов;

на компенсацию за земельные участки, изъятые для государственных и общественных нужд, — 50 млрд сумов. В начале года на эти цели выделялось 150 млрд сумов, затем ещё 123 млрд сумов. Замглавы Минфина отмечал, что в регионах остаётся непогашенная задолженность перед населением и бизнесом за сносы.

113 млрд сумов выделено прочим организациям, куда входят Министерство обороны, Служба государственной безопасности и другие правоохранительные ведомства, но не уточняется, на какие расходы. Текущие расходы Законодательной палаты к концу года выросли на 25,1 млрд сумов.

Кроме того, на 2,5 трлн сумов увеличиваются расходы Фонда реконструкции и развития (ФРРУ). Из этой суммы 1,1 трлн сумов выделяется на исполнение постановления президента от 2 декабря (ПП-5275). Этим документом Министерству финансов было поручено направить в Фонд государственной поддержки сельского хозяйства средства в эквиваленте 100 млн долларов в национальной валюте за счёт Фонда реконструкции и развития сроком на 5 лет на беспроцентной основе для финансирования расходов, связанных с господдержкой сельского хозяйства.

Предельный размер дефицита консолидированного бюджета (с учетом госбюджета, госцелевых фондов, ФРРУ, а также расходов, связанных с реализацией госпрограмм, за счёт внешнего долга) на 2021 год увеличивается с 5,5% до 6,5% от ВВП.

Законодательная палата на заседании 14 декабря по предложению Комитета по бюджету и экономическим реформам в виде исключения приняла закон сразу и во втором, и в третьем чтении, не обсуждая каждый пункт документа. Также учитывалось, что на 15 декабря запланировано пленарное заседание Сената, где закон также был одобрен.

Расходы госбюджета увеличиваются третий раз за год. Президент после рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год в парламенте 2 июля подписал закон об увеличении предельных размеров ассигнований, выделяемых министерствам и ведомствам, сначала на 13,1 трлн сумов (1,2 млрд долларов) — с 135,8 трлн до 148,9 трлн сумов, а 6 ноября — на 11,69 трлн сумов (1,09 млрд долларов по курсу ЦБ на 10 ноября), или с 148,9 до 160,6 трлн сумов.