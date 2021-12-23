Beeline Uzbekistan продолжает курс на трансформацию в цифрового оператора. Абонентам компании стала доступна услуга подключения eSIM — цифровых аналогов привычных SIM-карт. Карты нового типа нельзя сломать или потерять, а их первое подключение для клиентов Beeline является бесплатным.

Цифровые карты — следующий шаг в эволюции мобильных устройств. Модулями eSIM, которые в несколько раз меньше Nano-SIM-карт, производители оснащают смартфоны и планшеты, а также иные гаджеты, не имеющие слотов для физических карт, но нуждающиеся в подключении к мобильной сети.

«Сейчас все больше устройств работают благодаря мобильному интернету. Достаточно вспомнить, например, популярные во всем мире фитнес-браслеты. А модели смартфонов, поддерживающих eSIM, исчисляются уже десятками, хотя это сравнительно новая технология. Обладая самым быстрым интернетом в Узбекистане, мы думаем о том, что потребуется абонентам завтра. Карты нового типа помогут еще глубже погрузиться в удобный мир цифровых сервисов», — прокомментировал событие генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

Впервые подключить eSIM абоненты могут в любом офисе компании бесплатно, предъявив документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем возможна замена цифровой карты или восстановление на ней номера в случае утраты смартфона — такие услуги будут оплачиваться согласно действующим расценкам оператора. Подробнее с возможностями eSIM можно ознакомиться на сайте компании.

По данным Ookla (разработчика сервиса Speedtest) за первое полугодие 2021 года, Beeline Uzbekistan обеспечивает своим клиентам самый быстрый мобильный интернет в стране. Результаты исследования качества мобильного интернета, которое ежегодно проводится по всему миру среди операторов, можно посмотреть на сайте Ookla.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму более 1,8 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

Facebook: fb.com/beeline.uz

Instagram: @beeline_uzbekistan

Telegram: t.me/beelineuzbekistan

Twitter: twitter.com/beeline_uz

LinkedIn: uz.linkedin.com/company/beelineuzbekistan

На правах рекламы.