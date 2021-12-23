Девелопер Bizning Uylar рассказал о ключевых факторах, которые важно учесть каждому предпринимателю при выборе коммерческой недвижимости для прибыльной деятельности.

Расположение

Важно найти перспективный район с хорошей инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Ритейл-парк Alfraganus расположится в Мирабадском районе, всего в нескольких минутах от Сквера Амира Темура. Для удобства посетителей в проекте предусмотрен круговой паркинг на 1,5 тысячи автомобилей.

Объекты-магниты

Если по соседству есть знаковые объекты с большим потоком посетителей — это плюс, ведь эти клиенты потенциально могут стать и вашими. Арендаторами проекта Alfraganus уже стали такие бренды, как MEDIAPARK, Senorita Home, REDTAG, Respect, Texnomart и другие известные бренды.





Постоянный поток людей

Стоит учитывать, как много людей проживают поблизости или проезжают по этой территории — все это потенциальные клиенты. Мирабадский район является одним из густонаселенных. Уже существующая и строящаяся жилая застройка обеспечит постоянный поток посетителей. По оценкам компании Knight Frank, их численность будет достигать 210 тысяч человек в неделю.

Наличие коммуникаций

В зависимости от выбранного типа помещения в ритейл-парке Alfraganus предусмотрены необходимые коммуникации: электричество, водоснабжение, газ, вытяжные конструкции, санузлы.

Размер помещения

Выбирать площадь нужно, исходя из целей своего бизнеса. Если она будет больше необходимой, вы будете переплачивать за ее содержание. Если меньше — то вам просто будет некомфортно работать в таких условиях. В Alfraganus представлены помещения от 32 до 3244 кв. м, так что каждый сможет выбрать оптимальный для себя вариант.

На данный момент девелопер предлагает выгодные условия оплаты с минимальным первоначальным взносом от 10% и рассрочкой на 10 месяцев.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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