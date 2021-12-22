Казахстан не будет вводить ограничительные меры в отношении товаров из Узбекистана. Об этом LS сообщили в Министерстве торговли и интеграции страны.

Согласно анализу ведомства, из Узбекистана в основном завозятся овощи, фрукты, сырье для заводов, автомобили. В их поставках Казахстан заинтересован.

«Введение каких-либо мер в отношении данных товаров будет иметь негативный эффект. в первую очередь, для казахстанских потребителей. Соответственно, на сегодня отсутствует целесообразность введения ответных, зеркальных мер исходя из структуры импорта из указанных стран», — пояснили в Минторговли.

По данным Spot, принять «зеркальные меры» — в частности, ввести пошлины на импорт товаров из Узбекистана — призывали в сентябре 2020 года. Инициатива объяснялась как мера защиты местных производителей, жаловавшихся на контрабанду узбекских товаров.

LS со ссылкой на министерство отмечает, что в Узбекистане придерживаются другой позиции, поскольку там «действовал или продолжает действовать ряд ограничений в отношении Казахстана».

«Узбекистан во взаимной торговле со странами СНГ, в том числе с Казахстаном, применяет правила происхождения товаров от 1993 года. Они предусматривают более строгие и иногда невыполнимые казахстанскими экспортерами критерии достаточной переработки товаров», — пояснили LS в Минторговли.

В правилах 2009 года «перечислены более гибкие и обычно выполнимые критерии достаточной переработки товаров».

По данным издания, другим препятствием является неравный доступ зерна и муки на рынок Узбекистана из-за развития собственной переработки. С 1 января 2020 года поставки зерна в Узбекистан не облагаются пошлиной, тогда как за импорт муки она составляет 10% (но позднее освободили до конца 2021 года).

Однако Узбекистан убрал некоторые ограничения. В частности, с 1 января 2021 года отменил акцизы на импорт 73 товаров из всех стран, включая Казахстан.

В результате за январь-сентябрь 2021 года казахстанские экспортёры поставили 87 товаров (пшеница, нефтепродукты, медные руды, крупный рогатый скот, прокат из стали) на сумму 137 млн долларов, которые подпадали под акцизный налог на импорт. В результате наблюдается увеличение экспорта из Казахстана в Узбекистан подакцизных товаров на 72%.

В 2020 году экспорт из Казахстана в Узбекистан составил 2,1 млрд долларов, что на 6,9% больше, чем в 2019 году. А импорт сократился на 44,8% — до 783,1 млн долларов. За 11 месяцев этого года узбекский экспорт в Казахстан вырос до 1,05 млрд долларов, а импорт — до 2,48 млрд долларов.

Из Казахстана в Узбекистан в основном поставляют пшеницу, сырую нефть, нефтепродукты, полуфабрикаты из нелегированной стали, легковые авто, мука, необработанный алюминий, прокат плоский из нелегированной стали, цемент.

Узбекистан экспортирует в соседнюю страну легковые авто, фрукты и овощи, природный газ, полимеры этилена.

В начале декабря деловые круги Узбекистана и Казахстана заключили контракты на общую сумму в 5,9 млрд долларов. В их числе соглашения об организации производства насосного и электротехнического оборудования на территории СЭЗ «Навои» и промышленной сборки мелкоузловым методом автомобилей Chevrolet Nexia в Казахстане.