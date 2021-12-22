22 декабря в восьми районах трёх областей Узбекистана прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые районные хокимы.

Бухарская область





Умеджон Барноев. Фото: t.me/buxorouz_official.

Ромитанский район Бухарской области возглавил Умеджон Исоевич Барноев, с ноября 2020 года работавший первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

На этом посту Умеджон Барноев сменил Хуршида Яхъёевича Тохирова. Хоким Бухарской области Ботир Зарипов, объясняя его отставку, сказал: «С учётом его опыта мы приняли решение назначить его на другую ответственную должность».





Хуршид Тохиров. Фото: t.me/buxorouz_official.

Хуршид Яхъёевич Тохиров стал хокимом Каракульского района области вместо Шерали Ҳусеновича Саломова.

Выступая на сессии районного кенгаша, Ботир Зарипов заявил, что здесь не полностью используются имеющиеся возможности для развития социально-экономической сферы, создания новых рабочих мест и улучшению жизни населения.





Жамшид Шаропов. Фото: t.me/buxorouz_official.

В этот же день состоялась сессия кенгаша Шафирканского района. Шукрулло Хакимов был освобождён от должности хокима района.

Новым хокимом утверждён Жамшид Фазлиддинович Шаропов, ранее бывший начальником главного управления Центрального банка по Бухарской области.

Самаркандская область





Самандар Астанов. Фото: t.me/e_turdimov.

Хокимом Булунгурского района Самаркандской области стал Самандар Мустафокулович Астанов. До этого он работал заместителем прокурора Самаркандской области.

Предыдущий хоким Баходир Абдуллаевич Бахрамов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.





Шерзод Кудратов. Фото: t.me/e_turdimov.

В Акдарьинском районе этой же области было объявлено о переходе на другую работу хокима Нажмиддина Бахриевича Сулаймонова. Новым хокимом утверждён Шерзод Асадович Кудратов.

До назначения Шерзод Кудратов работал начальником Самаркандского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Наманганская область





Дилмурод Кодиров. Фото: t.me/namvilhok.

Касансайский район Наманганской области возглавил Дилмурод Гофурович Кодиров. С мая 2017 года он был хокимом Нарынского района.

На новой должности он сменил Баходира Турсуновича Юсупова, который на днях стал заведующим Народной приёмной президента по Наманганской области.





Журабек Нурматов. Фото: t.me/namvilhok.

Хокимом Нарынского района вместо Дилмурода Кодирова стал Журабек Хамидович Нурматов.

До этого он (с 2020 года) работал первым заместителем хокима района.





Жахонгир Риззаев. Фото: t.me/namvilhok.

Новый хоким также возглавил Учкурганский район Наманганской области. Это Жахонгир Носиржанович Риззаев. Он с мая 2018 года работал генеральным директором Наманганского предприятия региональных электросетей.

Предыдущий хоким Азимжон Абдумуталович Вахобов освобождён от должности за допущенные в работе недостатки.