В трёх районах трёх областей Узбекистана утверждены новые хокимы. Решения приняты на внеочередных сессиях районных кенгашей народных депутатов.





Умеджон Барноев. Фото: t.me/buxorouz_official.

Ромитанский район Бухарской области возглавил Умеджон Исоевич Барноев, с ноября 2020 года работавший первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

На этом посту Умеджон Барноев сменил Хуршида Яхъёевича Тохирова. Хоким Бухарской области Ботир Зарипов, объясняя его отставку, сказал: «С учётом его опыта мы приняли решение назначить его на другую ответственную должность».





Самандар Астанов. Фото: t.me/e_turdimov.

Хокимом Булунгурского района Самаркандской области стал Самандар Мустафокулович Астанов. До этого он работал заместителем прокурора Самаркандской области.

Предыдущий хоким Баходир Абдуллаевич Бахрамов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.





Дилмурод Кодиров. Фото: t.me/namvilhok.

Касансайский район Наманганской области возглавил Дилмурод Гофурович Кодиров. С мая 2017 года он был хокимом Нарынского района.

На новой должности он сменил Баходира Турсуновича Юсупова, который стал заведующим Народной приёмной президента по Наманганской области.