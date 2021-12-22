В трёх районах трёх областей Узбекистана утверждены новые хокимы. Решения приняты на внеочередных сессиях районных кенгашей народных депутатов.
Умеджон Барноев. Фото: t.me/buxorouz_official.
Ромитанский район Бухарской области возглавил Умеджон Исоевич Барноев, с ноября 2020 года работавший первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.
На этом посту Умеджон Барноев сменил Хуршида Яхъёевича Тохирова. Хоким Бухарской области Ботир Зарипов, объясняя его отставку, сказал: «С учётом его опыта мы приняли решение назначить его на другую ответственную должность».
Самандар Астанов. Фото: t.me/e_turdimov.
Хокимом Булунгурского района Самаркандской области стал Самандар Мустафокулович Астанов. До этого он работал заместителем прокурора Самаркандской области.
Предыдущий хоким Баходир Абдуллаевич Бахрамов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.
Дилмурод Кодиров. Фото: t.me/namvilhok.
Касансайский район Наманганской области возглавил Дилмурод Гофурович Кодиров. С мая 2017 года он был хокимом Нарынского района.
На новой должности он сменил Баходира Турсуновича Юсупова, который стал заведующим Народной приёмной президента по Наманганской области.
Уктам Хикматов
Серьёзные перестановки полностью изменят ситуацию на месте, хотя это не точно!