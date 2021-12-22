Молодые предприниматели смогут получить кредиты на сумму до 540 млн сумов. Соответствующее постановление 21 декабря утвердило правительства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Фонд реконструкции и развития выделил Национальному банку внешнеэкономической деятельности 100 млн долларов. Из этих средств в 2022—2024 годах будут выделены кредиты для новых бизнес-проектов молодых предпринимателей на следующих условиях:

сумма кредита от 1000 до 2000 размеров базовой расчетной величины;

срок — 7 лет, льготный период — 3 года;

процентная ставка — по основной ставке Центрального банка (сейчас 14%).

Для выделения кредитов Агентством по делам молодежи, Торгово-промышленной палатой и банками формируется список молодых людей, желающих заниматься предпринимательством.

Бесплатно организуются учебно-практические курсы по формированию деловых навыков и обучению предпринимательству среди молодежи, в том числе онлайн.

Молодым людям, успешно окончившим эти курсы, будут выданы сертификаты и выделены кредиты для организации собственного бизнеса.

Для реализации проекта молодые предприниматели должны подать заявку в филиалы Национального банка ВЭД.