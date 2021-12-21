Проект Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана и офиса ПРООН в стране «Расширение возможностей молодежи для развития цифровой экономики и цифрового предпринимательства» стартовал 20 декабря, сообщили «Газете.uz» в ПРООН.

Церемония подписания состоялась с участием первого заместителя министра экономического развития и сокращения бедности Ильхома Норкулова, постоянного представителя ПРООН Матильды Димовска, а также советника посла России в Узбекистане Валентина Гусева.

Проект финансируется РФ в рамках трастового фонда «Россия — ПРООН», софинансирование включает вклад со стороны Минэконоразвития и параллельное финансирование со стороны IT-парка, общий бюджет составляет 2,1 млн долларов.

В рамках проекта планируется улучшение среды цифрового предпринимательства и цифровых навыков молодых предпринимателей, укрепление институционального потенциала для разработки политики цифровой экономики и цифрового предпринимательства с акцентом на вовлечение молодежи, снижение барьеров и создание лучших возможностей для доступа к финансированию для молодежных цифровых бизнес-проектов и стартапов.

Новое сотрудничество между ПРООН и национальными партнерами будет направлено на поддержку дальнейшего развития цифровой экономики в Узбекистане, расширение возможностей молодых людей, особенно женщин, с помощью навыков цифрового предпринимательства, инструментов и улучшения благоприятной среды.

«Это будет служить общей цели повышения возможностей трудоустройства, конкурентоспособности и устойчивости к COVID-19 и подобным кризисам, и, таким образом, снижению неравенства, обеспечению инклюзивного, инновационного и устойчивого экономического роста и созданию рабочих мест», — говорится в сообщении ПРООН.

«Цифровые технологии обладают огромным потенциалом для достижения политических, экономических и социальных возможностей молодых женщин и мужчин, — сказала постоянный представитель ПРООН Матильда Димовска. — Конкретные цели проекта заключаются в расширении доступа молодежи к цифровому миру и участия в нём, а также в расширении возможностей для получения соответствующего образования и трудоустройства. Проект направлен на развитие цифровых навыков — от умения находить и оценивать важный контент в интернете до продвинутых пользовательских ноу-хау, таких как интернет-маркетинг и торговля».