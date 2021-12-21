Paymart — это сервис рассрочки в Узбекистане, который ведет свою деятельность с начала 2021 года и стремительно развивается, предоставляя все более выгодные условия и бонусы для своих пользователей. Пользуясь сервисом Paymart, клиенты всегда в курсе своих платежей.

Сеть Paymart насчитывает более 500 партнеров по всему Узбекистану, среди которых магазины бытовой и цифровой техники, товаров для дома и офиса, текстильной продукции и прочего. Сервис ценит время своих клиентов, поэтому регистрация и покупка товаров с нами занимает всего три минуты. С Paymart можно быстро и выгодно приобрести все необходимое.

Как воспользоваться рассрочкой от Paymart

Присоединиться к Paymart просто. Достаточно пройти регистрацию на сайте Paymart.uz либо в официальном приложении, которое можно найти в App Store и Google Play. Также вас могут зарегистрировать консультанты в магазинах партнеров Paymart. Для регистрации понадобится только паспорт, платежная карта и номер телефона.

Для новых пользователей системы Paymart установлен лимит рассрочки до 15 млн сумов. Сразу после регистрации система сама определит сумму выделяемых средств. Ее вы сможете узнать в своем личном кабинете и в смс-сообщении, которое придет на мобильный телефон.

После этого вы сможете оформить договор рассрочки без предварительной оплаты и наслаждаться покупкой. Для погашения рассрочки не надо ходить в офис Paymart, банк или в магазин. Списания происходят автоматически, и вы всегда будете о них знать. У Paymart нет никаких скрытых платежей, штрафов, пени. Совершая покупки с Paymart, вы всегда точно знаете, сколько должны и когда закончите платить.

Система лояльности

Paymart ценит каждого клиента и доказываем это бонусами. Для своих постоянных клиентов сервис предоставляет гибкую бонусную систему, основанную на уровнях. Ваш бонусный уровень будет расти от своевременных платежей за товары, приобретенные в рассрочку, и в дальнейшем:

увеличится срок максимальной рассрочки до 15 месяцев;

увеличится максимальный лимит рассрочки до 26 млн сумов;

увеличится скидка на все товары и услуги до 6%.

Акции от Paymart

Компания Paymart постоянно проводит грандиозные розыгрыши и акции. Сейчас проходит акция, где клиенты, оплачивающие товары в рассрочку своевременно, каждый месяц имеют шанс получить ценные призы, в числе которых три автомобиля Chevrolet Spark.





Оплачивая товары, приобретенные в рассрочку, в положенный срок, вы автоматически становитесь частью ежемесячной акции. 26 ноября в ТРЦ Riviera прошел первый розыгрыш призов. Счастливчики стали обладателями новых холодильников, телевизоров, стиральных машин и других подарков.





Paymart ждет новых победителей предстоящего розыгрыша, который пройдет 26 декабря в магазине бытовой техники и электроники MEDIAPARK Bozori по адресу: Мирабадский р-н, ул. Нукус, 75. Данная акция станет традицией, и каждый месяц все больше людей будут побеждать.





С июня 2022 года раз в два месяца будут разыгрываться по одному автомобилю Chevrolet Spark, и каждый может выиграть, воспользовавшись услугами Paymart.





Paymart регулярно устраивает акции совместно со своими партнерами. Участвуя в акциях от Paymart, можно получить шанс выгодно приобрести популярные товары на условиях рассрочки.

Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.





Paymart — халяльный сервис рассрочки

Paymart предоставляет свои услуги по нормам и канонам шариата, что также говорит об открытости и честности сервиса.

Чтобы быть в курсе новых акций и новостей Paymart, можно посетить сайт Paymart.uz, а также подписаться на страницы сервиса в социальных сетях.

«Paymart — рассрочка в радость».

Сайт: paymart.uz

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