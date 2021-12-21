В последние годы благодаря реформам, проводимым в системе здравоохранения Узбекистана, значительно расширился частный сектор, где были организованы узкопрофильные медицинские учреждения.

Одним из них является специализированная клиника травматологии и ортопедии Gavhar, которая начала свою деятельность в сентябре 2020 года. Эта клиника обладает специалистами и современной материально-технической базой, помогающими проводить высокотехнологичные операции для лечения заболеваний и повреждений суставов.





На сегодняшний день больные суставы являются актуальной проблемой среди людей пожилого возраста. В последние годы эта патология начала встречаться среди молодой и средней возрастных групп. Зачастую медикаментозная терапия не дает избавления от боли и полного выздоровления, что приводит к резкому снижению качества жизни, а порой и к инвалидности.

В связи с этим хирургическое лечение, а именно — эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, занимает одно из ведущих мест среди всех методов. Эндопротезирование не только устраняет боль, но также дает возможность вернуться к активному образу жизни.





За 2021 год в клинике Gavhar проведено около 1500 операций по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов. Большая команда специалистов из 16 ортопедов-травматологов имеют большой опыт работы, за их плечами стажировки в одних из ведущих ортопедических клиниках Европы: «Асклепий» (Германия), «Эндоклиник» (Германия), «Кокса» (Финляндия).

В клинике используются эндопротезы и инструментарий одних из ведущих мировых производителей, таких как Johnson & Johnson (США), «Эскулап» (Германия). Работа клиники организована по европейским стандартам, что помогает в короткий промежуток времени (5−7 дней) провести первичный осмотр пациента, обследовать, госпитализировать, провести операцию, а затем начать реабилитацию.

Послеоперационный период и реабилитацию пациенты проходят под чутким надзором врачей-реабилитологов. Реабилитация включает в себя занятия на специальных тренажерах-аппаратах пассивной разработки суставов, что помогает ускорить восстановление тонуса мышц и функций суставов. Сотрудники отдела общения с пациентами ведут мониторинг состояния здоровья каждого больного в течение трех месяцев с момента выписки из клиники.





Среди прооперированных в клинике Gavhar около 300 — это пациенты, которые передумали ехать за рубеж для лечения. Также за 2021 год в клинике Gavhar были прооперированы 208 граждан ближнего и дальнего зарубежья, среди которых пациенты из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Турции, Австралии. Специалисты Gavhar объясняют это тем, что в их клинике предоставляются качественные услуги по доступным ценам.

За 2021 год на основании договора о сотрудничестве между Новосибирским государственным медицинским университетом и клиникой Gavhar ежеквартально в течение одной недели сотрудники кафедры травматологии и ортопедии данного университета во главе с зав. кафедрой профессором Прохоренко В.М. вели амбулаторные приемы пациентов, консультировали сложных больных, проводили в виде мастер-классов операции по первичному и ревизионному эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов.





В дальнейшем клиника Gavhar планирует расширить свою территорию для большего приема пациентов, а также открыть филиалы в нескольких городах Узбекистана.

С прайс-листом клиники можно ознакомиться по ссылке.

Адрес: Ташкентская область, Кибрайский р-н, ул. Фазокорлар, 46.

Ориентир: Республиканский перинатальный центр, клиника ТашПМИ.

Телефоны: (+998) 95−199−77−93, (+998) 71−208−63−36.

Сайт: gavharclinic.uz

Instagram: @gavharclinic

Facebook: fb.com/Gavharclinic

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