Президент Шавкат Мирзиёев 20 декабря провёл совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, в том числе через развитие рыбоводства и повышение эффективности заготовки рыбы, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале совещания Шавкат Мирзиёев обратил внимание на сохраняющиеся в сфере обеспечения продовольственной безопасности проблемные вопросы. Он указал, что формирование достаточных запасов продуктов питания и обеспечения стабильности цен должны находиться в центре внимания хокимов всех уровней.

За последние пять лет в результате реализации 1016 проектов на сумму 2,2 трлн сумов в рыбной отрасли страны объём заготовки рыбы увеличился в 6 раз, и в этом году достигнет 400 тысяч тонн. По сравнению с 2016 годом потребление рыбы увеличилось в 5,7 раза.

«Мировой рост цен на продукты питания, инфляционные риски ясно указывают на то, что продовольственная безопасность останется самым актуальным вопросом в следующем году. Поэтому хокимам областей следует проанализировать состояние рыбоводства в своем регионе и планомерно работать над созданием всех условий для предпринимателей и домохозяйств», — сказал президент.

На совещании отмечалось, что этих показателей недостаточно, имеющиеся возможности не используются в полной мере.

Так, в Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской и Ташкентской областях производительность рыбоводства составляет всего 3−4 тонны с гектара. Это объясняется тем, что объём интенсивного рыбоводства в этих регионах не превышает 10% от общего объёма производства.

В связи с этим рассмотрены вопросы интенсификации искусственных водоёмов, развития кластеров и кооперации в отрасли. Поставлена задача в следующем году довести производство рыбы до 600 тысяч тонн.

Для этого в следующем году на основе опыта Шараф-Рашидовского района интенсивное рыбоводство будет развёрнуто в 10 тысячах домохозяйств. Кластеры, выращивающие более 80 тонн рыбы в год на основе кооперации, будут освобождены от налогов сроком на три года. А кластерам, привлекшим зарубежных специалистов, будет компенсирована часть расходов.

Объём кредитов, выделяемых домашним заготовителям рыбы по программе «Каждая семья — предприниматель», будет увеличен вдвое, а в следующем году на эти цели направят 400 млрд сумов и 20 млн долларов.

Ставка земельного налога и налога на имущество для владельцев домохозяйств, занимающихся выращиванием рыбы, будет снижена на 50%, и они будут переведены в категорию самозанятых.

Президент дал указание провести в Янгиюльском и Куйичирчикском районах эксперимент по обучению населения рыбоводству и внедрить его результаты в Навоийской, Сырдарьинской и Ферганской областях с 1 июня следующего года.

На крупные проекты в области рыбоводства намечено привлечь 20 млн евро.

Глава государства подчеркнул необходимость увеличения продуктивности 21 тысячи га низкоурожайных искусственных водоёмов и заготовки в них дополнительно 190 тысяч тонн рыбы. С этой целью дано указание оснастить 2200 хозяйств аэраторами в количестве 50 тысяч.

Ответственным лицам поручено использовать эти возможности для увеличения количества новых проектов и наращивания производства, чтобы обеспечить создание рабочих мест и насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией.

Руководители отрасли и регионов отчитались о проделанной работе в рыбной отрасли и доложили о планах на 2022 год.