В Антимонопольный комитет обратился представитель итальянской компании Ferrero, производителя шоколадной пасты под товарным знаком Nutella, сообщила пресс-служба АМК.

В своем обращении заявитель указал, что узбекистанский производитель ООО «POLAT A.S.» для своего продукта, шоколадной пасты Ramella, использует сходные изобразительные элементы в оформлении и упаковки, что вводит потребителей в заблуждение относительно производителя.

Товарный знак Nutella был зарегистрирован компанией на международном уровне еще в 1987 году. Компания, производящая пасту Ramella, зарегистрирована в 2000 году. На сегодняшний день два производителя являются конкурентами на товарном рынке Узбекистана, отмечается в сообщении.

АМК по итогам изучения обращения принял решение, в котором подтвердил нарушение со стороны ООО «POLAT A.S.» требований статьи 13 закона «О конкуренции».

Согласно этой статье введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места производства, потребительских свойств товара, цены, качества товара, гарантийных обязательств производителя (исполнителя), имитация товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом (конкурентом) путем воспроизводства внешнего оформления товара и его формы, наименования, маркировки, этикетки, упаковки, цветовой гаммы, товарного знака, копирования рекламных материалов или иных элементов, индивидуализирующих товар хозяйствующего субъекта (конкурента) считается недобросовестной конкуренцией.

На ООО «POLAT A.S.» было возложено обязательство устранить нарушение закона и в дальнейшем не допускать таких правонарушений.