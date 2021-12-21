Алмазарский районный суд Ташкента по уголовным делам 21 декабря вынес приговор по делу о смерти пяти человек в кафе «Шовотландия» в столице, сообщил источник «Газеты.uz».

В ночь на 27 февраля в кафе в Чиланзарском районе был совершён поджог, в результате которого погибли пять человек, работавших и проживавших в заведении.

В ходе расследования выяснилось, что человек, устроивший пожар, приехал на автомобиле Matiz, из стеклянной посуды разлил жидкость на стены, затем бросил в здание ёмкость с жидкостью. Он дождался, пока начнётся пожар, а затем покинул место.

В рамках следственных действий по обвинению в совершение преступления был задержан 36-летний житель Тайлакского района Самаркандской области С. Ф., ранее судимый по части 4 статьи 164 (разбой), части 3 статьи 168 (мошенничество) и части 3 статьи 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение) Уголовного кодекса. Следствие вела прокуратура Ташкента.

Уголовное дело было возбуждено по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом с причинением крупного ущерба) УК.

Судебный процесс проходил под председательством судьи Зафара Бобонова.

Согласно материалам дела, в результате пожара полностью сгорели здание кафе «Шовотландия» стоимостью 644,8 млн сумов и кухонное оборудование на 420,4 млн сумов. Погибшими были две 60-летние женщины, двое 23-летних мужчин и 22-летняя девушка, которые спали в здании. Они отравились угарным газом и скончались в результате 100% термических ожогов третьей-четвёртой степеней.

С. Ф. был признан виновным по пунктам «а», «в», «д», «ж» и «п» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц; лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии; способом, опасным для жизни других лиц; с особой жестокостью; группой лиц или членом организованной группы либо в её интересах), а также по части 1 статьи 165 (вымогательство) и пунктам «б» и «в» части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и с причинением крупного ущерба) УК. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, пожизненный срок по аналогичным пунктам и частям статьей 97 и 173 получил другой 26-летний подсудимый. У него уже был неотбытый срок наказания, вынесенного Яккасарайским районным судом по уголовным делам. Этот срок поглощается наказанием в виде пожизненного заключения.

Приговор суда вступит в силу через 20 дней.

Как произошел инцидент?

Согласно судебным документам, 36-летний обвиняемый ранее руководил вооруженной преступной группировкой, в которую входили несколько организованных преступных групп, и был известен как «авторитет». Он познакомился с 26-летним обвиняемым, отбывая наказание за свои преступления. Новый знакомый принял его в качестве «босса».

После того, как 26-летний обвиняемый был освобожден из тюрьмы, «босс» нанял его работать в чайхане в посёлке «Эшонгузар» в Зангиатинском районе Ташкентской области, поставив молодого подопечного «в финансовую зависимость». Последний выполнял поручения «босса», в том числе «преступные».

Сообщается, что владелец кафе «Шовотландия» попросил 36-летнего обвиняемого о помощи, заявив, что человек по прозвищу «Эдди» взял пять iPhone 11 Pro у его родственника в рассрочку, но заплатил лишь часть суммы, не выплатив 4000 долларов.

Обвиняемый попросил купить ему iPhone стоимостью 1500 долларов за оказание помощи. Владелец кафе отказался, после чего С. Ф. вызвал его к себе в чайхану и оскорбил его.

Почувствовавший себя униженным предприниматель вызвал 36-летнего мужчину к себе в офис в «Шовотландию». Между ними произошёл конфликт, и владелец кафе вышел из комнаты. Его знакомые, ожидавшие на улице, бросили камни в двери и окна, зная, что С. Ф. и двое его сообщников находятся в помещении.

С. Ф. и его знакомые сбежали с места инцидента и «составили план мести», говорится в материалах дела. Они решили устроить поджог в кафе, когда владелец «Шовотландии» останется ночевать в офисе.

Согласно судебным документам, 36-летний обвиняемый остался в квартире, где он постоянно проживает, чтобы обеспечить себе «надёжное алиби». 26-летний обвиняемый ночью на такси доехал до кафе, приготовил «коктейли Молотова» и бросил их в легковоспламеняющиеся части кафе, а затем скрылся.