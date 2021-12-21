От станции метро «Дустлик» (бывшая «Чкалова») в Ташкенте до парка «Новый Узбекистан» на период новогодних школьных каникул запущены бесплатные автобусы, сообщила пресс-служба компании «Тошшаҳартрансхизмат».
Автобусы в количестве шести штук будут курсировать по этому маршруту до 10 января с 8:00 до 22:00. Заявленный интервал движения — 10−11 минут. Среднее время в пути — 32 минуты.
В парке «Новый Узбекистан» в этом году установлена главная ёлка страны.
P V
Бесплатные это хорошо, но не для нашей страны. Пусть проезд будет хотя бы 2000 в обе стороны. Чтобы отсеять всякие деструктивные элементы.
Тогда можно и количество автобусов увеличить и интервал уменьшить