Bizning Uylar предлагает выгодные условия рассрочки на участки в коттеджном комплексе Sizning Shahardagi Hovlingiz. Девелопер рассказал о преимуществах жизни в собственном доме.

Собственный двор

Одним из основных преимуществ собственного дома является наличие земельного участка, который можно обустроить по вашим предпочтениям: организовать парковочное место, летнюю кухню, игровую площадку или зону барбекю. Участки в коттеджном комплексе Sizning Shahardagi Hovlingiz представлены площадью от 200 до 250 кв. м.

Простор для всей семьи

Собственный дом — отличный вариант для больших семей с детьми, где у каждого будет своя комната. Площадь коттеджей варьируются от 135 до 194 кв. м. Они рассчитаны на большую гостиную, просторную кухню с панорамными окнами, четыре или пять спален, несколько санузлов и гардеробную.





Тишина и комфорт

Центральная локация комплекса в нескольких минутах от сквера Амира Темура не станет причиной автомобильного шума. Продуманное расположение коттеджей вдали от центральных дорог даст жителям возможность наслаждаться комфортной жизнью в тихом месте.

Безопасность 24/7

Для обеспечения безопасности жителей территория комплекса будет полностью закрытой. Она предусматривает наличие контрольно-пропускных пунктов, охраны и круглосуточного видеонаблюдения.

Рассрочка

Только на первых этапах продаж девелопер предлагает выгодные цены на коттеджи вблизи центра Ташкента. Также предусмотрена гибкая система рассрочки на этапе реализации первой, второй и третьей фаз проекта, сдача которых запланирована уже на 2022 год.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

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