Новый год был и остаётся одним из главных семейных праздников, поводом для приятных сюрпризов и проявления внимания. В последнее время стало труднее видеться с родными и близкими за границей. Пока нельзя обнять их и лично вручить подарки. Но мир современных технологий помогает в любой момент позвонить им, увидеться по видеосвязи, отправить подарок или перевести деньги.

АКБ «Капиталбанк» предоставляет возможность мгновенно отправлять и получать денежные переводы из любой точки земного шара через системы Western Union, MoneyGram, Contact, AsiaExpress, «Юнистрим» и «Золотая Корона».

Для осуществления перевода потребуется документ, удостоверяющий личность отправителя, ФИО получателя, указать страну и город получения перевода. Точный адрес проживания получателя не требуется, так как он может сам выбрать, в каком пункте выдачи удобнее получить деньги.

Для отправки средств через систему денежных переводов Swift необходимо знать наименование банка получателя, номер счёта и ФИО получателя.

Во всех филиалах АКБ «Капиталбанк» можно переводить как наличные денежные средства, так и безналичные с помощью банковских карт, а также в иностранной валюте. Максимальный размер одного перевода — сумма в национальной или иностранной валюте, эквивалентная 100 млн сумам.

С АКБ «Капиталбанк» можно сделать новогодний подарок близким, даже если они далеко.

Подробнее о сервисах и тарифах денежных переводов можно узнать на сайте «Капиталбанка» или у операторов контакт-центра по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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