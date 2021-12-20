Dream City Development предлагает приобрести высокодоходную коммерческую недвижимость в бизнес-центре Boulevard.

Престижная локация

БЦ Boulevard — это бизнес-центр нового поколения, яркая архитектурная доминанта МДЦ Tashkent City. Расположение офиса в эпицентре деловой жизни Ташкента станет преимуществом как для корпоративной лояльности сотрудников, так и для ваших клиентов и партнеров, ведь престижная локация офиса повышает уровень доверия и уважения.

Широкий выбор помещений

На втором этаже бизнес-центра расположены 16 офисных помещений с готовым ремонтом. Площади офисов представлены вариантами от 111 до 149 кв. м, а высота потолков составляет 5 м. Благодаря панорамному остеклению офисное пространство наполнено дневным светом и воздухом — в нем приятно находиться и продуктивно работать.





Технические преимущества

Вентиляционное оборудование с пониженным уровнем шума и высокой степенью очистки воздуха, система отопления и кондиционирования, электрическое оборудование от зарубежных производителей, автоматическая система пожарной безопасности гарантируют комфортное и безопасное пребывание в офисах.

Безопасность и обслуживание

Boulevard Business Center обслуживает профессиональная управляющая компания, которая отвечает за порядок на территории и исправную работу инженерных систем. Ведется внутреннее и наружное видеонаблюдение в местах общего пользования. Также действует электронная система контроля доступа в помещения.

Воспользоваться всеми преимуществами и гибкими условиями приобретения высококлассной коммерческой недвижимости в центре Ташкента компания Dream City Development приглашает в офис продаж.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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