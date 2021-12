Заметила, что процесс DIY (Do it yourself — сделай сам – ред.) отвлекает от будничных проблем. Поэтому на вопрос друзей, не хотела бы я монетизировать своё увлечение декором, скорей бы ответила нет. Одно дело — когда это хобби, и совершенно другое, если это становится работой. Я бы всегда думала о том, понравится клиенту или нет. Думаю, с такими вопросами в голове не расслабишься.