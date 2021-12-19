В рамках Ташкентского молодежного форума — 2021 пройдет Женский форум.

В тематической секции примут участие активист Ирина Матвиенко, советник министра юстиции Шахноза Соатова, юрист по правам человека Дильфуза Куролова, правозащитница и блогер Акида Ханум, общественный деятель Азиза Умарова. Модератором женского форума выступит Азиза Курбонова — журналист, телеведущая и блогер.

Мероприятие проходит в рамках Ташкентского молодежного форума — 2021. Организатором выступает хокимият Ташкента. Партнер Женского форума — компания Artel.

Ирина Матвиенко расскажет о проекте nemolchi.uz — известной площадке для реальных историй подписчиц. Там неоднократно поднимаются темы гендерного равенства, домашнего насилия, буллинга и стереотипов о женщинах. Ирина вспомнит истории, когда женщинам помогал проект, а также расскажет о том, как ей удалось создать платформу для поддержки в трудной ситуации.

Шахноза Соатова- яркий пример соотечественницы, которая совмещает работу, семью и при этом активно высказывается на актуальные темы, не обходя острые темы. В 2020 году она стала советником министра юстиции по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке. Ранее она работала главным консультантом управления правовой пропаганды и просвещения Минюста. Ведет Telegram-канал Bloger Shahnoza.

Дильфуза Куролова расскажет о том, насколько сложно или, наоборот, легко быть юристом по правам человека, с какими случаями она сталкивалась в практике и как ей удалось построить успешную карьеру. Дильфуза — известный в мире специалист из Узбекистана, которая принимала участие в ряде проектов в качестве консультанта по социальному развитию Всемирного банка и консультанта по правовым вопросам в Международной комиссии юристов.

Известный блогер Акида Ханум расскажет девушкам о том, как добиться успеха, а также выступит с мотивационной речью. Акида известна в сети своими смелыми высказываниями, которые неоднократно вызывали резонанс, а также активной общественной и благотворительной работой.

Общественный деятель, блогер и бизнесвумен Азиза Умарова расскажет о сильных женщинах в истории страны, а также озвучит послание девушкам Нового Узбекистана.

Женский форум в Ташкенте станет значимым событием этого года. Он объединит активных и целеустремленных современниц, стремящихся сделать Узбекистана лучше. Их выступления и истории вдохновят молодых людей на достижение новых вершин в жизни.

Для того, чтобы стать участником женского форума, необходимо зарегистрироваться через Telegram-бот.

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