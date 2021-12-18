Салат-торт «Праздничный»





Предлагаем украсить праздничный стол салатом с курицей и грибами. Простой в приготовлении, он придётся всем по вкусу.

Салат «Цезарь»





Классический рецепт знаменитого «Цезаря» сложен в приготовлении. Наш рецепт содержит ингредиент, благодаря которому вы с лёгкостью приготовите этот салат в домашних условиях.

Новогодний венок





Новогодний венок украсит праздничный стол и удивит ваших гостей своим необычным видом.

Тёплый салат со стейком





Тёплый салат со стейком может быть и готовым блюдом. Он отлично сочетается с особым соусом и нежными кусочками стейка.

«Селёдка под шубой» в виде рулета





Приготовьте в этом году селёдку под шубой в виде рулета. Так салат очень удобно делить на порции.

Ассорти из салатов





Объедините три салата в красивое ассорти. Это сэкономит место на праздничном столе и украсит его.