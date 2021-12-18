Салат-торт «Праздничный»
Предлагаем украсить праздничный стол салатом с курицей и грибами. Простой в приготовлении, он придётся всем по вкусу.
Салат «Цезарь»
Классический рецепт знаменитого «Цезаря» сложен в приготовлении. Наш рецепт содержит ингредиент, благодаря которому вы с лёгкостью приготовите этот салат в домашних условиях.
Новогодний венок
Новогодний венок украсит праздничный стол и удивит ваших гостей своим необычным видом.
Тёплый салат со стейком
Тёплый салат со стейком может быть и готовым блюдом. Он отлично сочетается с особым соусом и нежными кусочками стейка.
«Селёдка под шубой» в виде рулета
Приготовьте в этом году селёдку под шубой в виде рулета. Так салат очень удобно делить на порции.
Ассорти из салатов
Объедините три салата в красивое ассорти. Это сэкономит место на праздничном столе и украсит его.