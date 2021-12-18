Полузащитник китайской «Цанчжоу Майти Лайонс» и бывший капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов объявил о завершении футбольной карьеры, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.

На торжественной церемонии 18 декабря он также представил свою книгу «Орзунинг шонли йўли» («Доблестный путь к мечте»).

Фото: пресс-служба АФУ.

На днях в интервью программе Offside футболист намекал, что может завершить карьеру в 2022 году.

«Я должен все учесть касательно завершения карьеры. Например, сейчас у меня есть силы и возможность сыграть в любом клубе чемпионата Узбекистана. Но если задуматься, вопрос в том, против кого, с какими игроками я буду играть. Этот аспект более важен. Я работал с профессиональными игроками, тренерами и специалистами за рубежом 10 лет. Разница огромна, если сравнить их», — заявил он.

По его словам, выступление в чемпионате Узбекистана на данном этапе может негативно повлиять на карьеру.

«Всему свое время. Нужно уметь уйти вовремя. Это может быть правильное решение», — сказал Одил Ахмедов.

После неудачного выступления на отборочном турнире к чемпионату мира Одил Ахмедов завершил выступления за национальную сборную, за которую с 2007 года сыграл 108 матчей и забил 21 гол.

Футболист участвовал в четырёх отборочных турнирах к чемпионатам мира, 3 раза участвовал в розыгрыше Кубка Азии и был удостоен почетного звания «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан».

Футболист выступал за «Анжи» (2011−2014) и «Краснодар» (2014−2016) в российском чемпионате, а с 2017 года выступает в китайском первенстве, в том числе за команду «Цанчжоу Майти Лайонс», куда он перешёл в апреле 2021 года.