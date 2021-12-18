На международной конвенции Европейского общества исследований качества (European Society for Quality Research), посвященной признанию и награждению достижений лучших по версии ESQR компаний, государственных учреждений и организаций со всего мира в области управления качеством, акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (АО «Узнацбанк») получило награду Quality Achievements Award 2021 за качество проводимой деятельности и предоставляемых услуг населению Узбекистана.





11 декабря в Дубае (ОАЭ) состоялась официальная церемония вручения наград Quality Achievements Award 2021 от Европейского общества исследований качества, которая призвана содействовать распространению культуры качества и повышению уровня качества в организациях, независимо от их размера и географического положения.

В мероприятии приняли участие более 100 организаций из США, Канады, Японии, Австралии, Великобритании, Индии, Китая, ОАЭ, Малайзии, Сингапура, России, Саудовской Аравии, Катара, ЮАР и стран Европы. Среди государственных организаций Узбекистана АО «Узнацбанк» был удостоен данной премии.





Члены и эксперты Европейского общества исследований качества подчеркнули передовой опыт ведения бизнес-деятельности АО «Узнацбанк», его значимую роль в банковском секторе Узбекистана и экономическом развитии Узбекистана. Эксперты также отметили проводимую банком трансформацию своей деятельности, предусматривающую применение системы ценностей, на которых основана модель качества ESQR Quality Performance Model.

Европейское общество исследований качества (ESQR) — швейцарская организация, которая присуждает престижные награды в области качества предоставляемых услуг, в том числе признавая передовые методы ведения бизнеса, технологические инновации, достижения в области качества в компаниях, государственных организациях и учреждениях по всему миру.

На правах рекламы.