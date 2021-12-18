Новый год все ближе, и времени на поиск подарков остается все меньше. Чтобы ваши близкие не остались без внимания, а презент был действительно полезным и неожиданным, LG предложил несколько идей.

Стиральная машина LG TwinWash

Упростить домашнюю рутину и освободить часы для более приятных моментов поможет стиральная машина LG TwinWash. Больше не нужно ждать окончания стирки, чтобы загрузить следующую. Продукт оснащен двумя барабанами, что дает возможность запускать сразу две партии белья одновременно, сокращая время стирки в несколько раз.





Общая загрузка TwinWash составляет до 20,5 кг — такой большой объем вещей вы можете постирать за раз в основном и мини-барабане (17 кг и 3,5 кг соответственно).

Можно постирать одеяло и детскую одежду, спортивную форму и белые рубашки, а также множество других комбинаций, выставляя нужную программу под конкретный тип белья.

Телевизор LG OLED G1

Если хотите сделать общий подарок, не обделив кого-то из членов семьи, телевизор LG OLED G1 может стать отличным проводником в мир развлечений и качественного изображения, ведь в нем используется технология OLED evo, которая помогает увеличить яркость на 20% и обеспечивает высокую детализацию картинки.

Благодаря технологиям улучшения изображения и удачному форм-фактору телевизор LG OLED evo имеет богатый функционал: это цифровой холст, демонстрирующий произведения искусства, кинотеатр с большим экраном, портал в игровые миры, место в первом ряду на крупных спортивных мероприятиях.

LG TONE Free FN6

Музыка — это отдельный вид самовыражения. Чтобы любой жанр раскрылся в полной мере, а каждый инструмент и вокал звучали словно вживую нужны наушники. И не просто наушники, а LG TONE Free FN6 с чистым объемным звучанием от Meridian.





Благодаря активному шумоподавлению, зарядному кейсу UVnano и отличному времени автономной работы 18 часов этот продукт превосходит многие другие аналоги. Кроме того, в наушниках установлен класс защиты IPX4. Это значит, что вы можете быть спокойны, если попали под дождь или вспотели на тренировке — LG TONE Free все выдержат.

LG Insta View Door-in-Door

Одним из полезных подарков для большой семьи станет холодильник LG InstaView Door-in-Door вместимостью 626 л.





Помимо системы InstaView Door-in-Door, которая помогает проверить содержимое камеры, не открывая дверцу, холодильник оснащен технологией DoorCooling+. Холодный воздух дополнительно подается из верхней части холодильника, что обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение даже таких труднодоступных мест, как дверные корзины. Так продукты остаются свежими еще дольше. Также интеллектуальный воздушный фильтр Hygiene Fresh+ устраняет большинство бактерий, способствующих порче еды. Такая технология поможет решить проблему неприятных запахов в холодильнике и продлит срок хранения ваших запасов.

Подарок — это всегда приятно, а функциональный подарок — это еще и польза для владельца. Облегчить бытовые дела, увидеть мельчайшие детали любимого фильма и насладиться музыкой с эффектом полного погружения помогут продукты LG, среди которых вы всегда сможете подобрать презент на любой вкус.

Сайт: lg.com

Instagram: @lguzbekistan

На правах рекламы.