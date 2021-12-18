InfinBANK продолжает наращивать темпы корпоративного кредитования и делает особенное предложение — модульные кредиты для бизнеса клиентов банка.
О перспективах кредитования рассказал директор департамента корпоративного кредитования InfinBANK Шухрат Аманов.
В 2021 году банк все еще ощущает последствия пандемии, но уже вышел на доковидные показатели и обладает достаточным портфелем для выдачи кредитов бизнесу. Во время разработки финансовых предложений для клиентов InfinBANK всегда помнит о своем слогане «Клиент — главная ценность» и, руководствуясь им, создает продукты.
В 2021 году банк запустил модульные кредиты для бизнеса, которые получили популярность у клиентов. Особенно по сравнению с прошлыми годами, что положительно влияет на динамику корпоративного кредитования в InfinBANK. Положительно влияет на рынок бизнес-кредитов то, что замороженные на период локдауна инвестиционные проекты постепенно возвращаются в активную фазу.
Как и во всем мире, в Узбекистане прирост наблюдается в секторах, связанных со строительством: само строительство, недвижимость и проектная деятельность. Сегодня InfinBANK предоставляет два типа кредитных продуктов для клиентов банка — представителей различных секторов экономики. Несмотря на рост ставок и тарифов банк сохраняет достаточно комфортные условия кредитования для бизнеса.
В первую очередь это микрокредитование наличными деньгами. Значимое обновление условий займов в 2021 году коснулось того, что кредитом могут воспользоваться не только корпоративные клиенты InfinBANK, но и клиенты, которые ранее обслуживались в других банках Узбекистана. Наличные выдают в сумах в размере до 300 млн сроком на 18 месяцев под 26% годовых. Для получения наличных заемщику необходимо предоставить в залог: недвижимость, транспорт, оборудование или денежные средства.
Еще одно предложение — бизнес-овердрафт. Продукт удобен тем, что лимит зависит от среднемесячного оборота по счету и не становится бременем для компании. Сегодня условия по выдаче овердрафта для бизнеса следующие: средства выдаются в национальной и иностранной валюте сроком на 90 дней под 23% и 10% годовых.
Для оформления безналичного кредита в InfinBANK заемщику нужен минимальный пакет документов: заявка на получение кредита по форме банка и решение учредителей на получение кредита. Сумму до 300 млн сумов выдают без залогового обеспечения и поручительства.
«Запасное колесо» для бизнеса
Для малого и среднего бизнеса подобные предложения станут «запасным колесом», оформив которые, клиент получает деньги в нужное время, если не хватает собственных средств. Данные кредиты можно потратить на:
- Покупку оборудования или оплату товаров. Например, поставщик продает только крупные партии сырья, на которые не хватает средств прямо сейчас.
- Оплату аренды или коммунальных услуг. Часто аренду необходимо оплатить на несколько месяцев вперед, а средства из оборота трогать не хочется.
- Погашение задолженности по зарплате и выплаты командировочных. Кредит выручает, если случился «кассовый разрыв».
- Выплату налогов. Бюджетные платежи нужно гасить часто, а свободных денег может не быть.
Все подробности об условиях кредитования заинтересованные предприниматели могут узнать у своего клиентского менеджера, а также обратившись на выделенную линию в контакт-центре для юридических лиц — действующих и потенциальных клиентов банка.
Телефон контакт-центра для юридических лиц: (+998) 71−202−50−80.
Сайт: infinbank.com
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