InfinBANK продолжает наращивать темпы корпоративного кредитования и делает особенное предложение — модульные кредиты для бизнеса клиентов банка.

О перспективах кредитования рассказал директор департамента корпоративного кредитования InfinBANK Шухрат Аманов.





В 2021 году банк все еще ощущает последствия пандемии, но уже вышел на доковидные показатели и обладает достаточным портфелем для выдачи кредитов бизнесу. Во время разработки финансовых предложений для клиентов InfinBANK всегда помнит о своем слогане «Клиент — главная ценность» и, руководствуясь им, создает продукты.

В 2021 году банк запустил модульные кредиты для бизнеса, которые получили популярность у клиентов. Особенно по сравнению с прошлыми годами, что положительно влияет на динамику корпоративного кредитования в InfinBANK. Положительно влияет на рынок бизнес-кредитов то, что замороженные на период локдауна инвестиционные проекты постепенно возвращаются в активную фазу.

Как и во всем мире, в Узбекистане прирост наблюдается в секторах, связанных со строительством: само строительство, недвижимость и проектная деятельность. Сегодня InfinBANK предоставляет два типа кредитных продуктов для клиентов банка — представителей различных секторов экономики. Несмотря на рост ставок и тарифов банк сохраняет достаточно комфортные условия кредитования для бизнеса.

В первую очередь это микрокредитование наличными деньгами. Значимое обновление условий займов в 2021 году коснулось того, что кредитом могут воспользоваться не только корпоративные клиенты InfinBANK, но и клиенты, которые ранее обслуживались в других банках Узбекистана. Наличные выдают в сумах в размере до 300 млн сроком на 18 месяцев под 26% годовых. Для получения наличных заемщику необходимо предоставить в залог: недвижимость, транспорт, оборудование или денежные средства.

Еще одно предложение — бизнес-овердрафт. Продукт удобен тем, что лимит зависит от среднемесячного оборота по счету и не становится бременем для компании. Сегодня условия по выдаче овердрафта для бизнеса следующие: средства выдаются в национальной и иностранной валюте сроком на 90 дней под 23% и 10% годовых.

Для оформления безналичного кредита в InfinBANK заемщику нужен минимальный пакет документов: заявка на получение кредита по форме банка и решение учредителей на получение кредита. Сумму до 300 млн сумов выдают без залогового обеспечения и поручительства.

«Запасное колесо» для бизнеса

Для малого и среднего бизнеса подобные предложения станут «запасным колесом», оформив которые, клиент получает деньги в нужное время, если не хватает собственных средств. Данные кредиты можно потратить на:

Покупку оборудования или оплату товаров. Например, поставщик продает только крупные партии сырья, на которые не хватает средств прямо сейчас. Оплату аренды или коммунальных услуг. Часто аренду необходимо оплатить на несколько месяцев вперед, а средства из оборота трогать не хочется. Погашение задолженности по зарплате и выплаты командировочных. Кредит выручает, если случился «кассовый разрыв». Выплату налогов. Бюджетные платежи нужно гасить часто, а свободных денег может не быть.

Все подробности об условиях кредитования заинтересованные предприниматели могут узнать у своего клиентского менеджера, а также обратившись на выделенную линию в контакт-центре для юридических лиц — действующих и потенциальных клиентов банка.

Телефон контакт-центра для юридических лиц: (+998) 71−202−50−80.

Сайт: infinbank.com

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