В сердце Юнусабадского района Ташкента состоялось официальное открытие нового филиала Burger & Lounge.

В честь этого события заведение запустило акцию — 15 декабря гриль-бар раздал прохожим 300 бесплатных горячих бургеров.





Кроме того, всех любителей мяса ждет приятный подарок — сочные фирменные бургеры с начинками на любой вкус за полцены до 31 января 2022 года по промокоду «ТОЧКА».

Слоган Burger & Lounge — «Мяса много не бывает», и не зря. Burger & Lounge — это территория мяса, где вы насладитесь яркими вкусовыми комбинациями мяса с необычными соусами, авторскими салатами и коктейлями, а также в составе изысканных блюд от шеф-повара.





Создавая рецепт очередного кулинарного шедевра, повара Burger & Lounge не ограничивают свою фантазию и смело воплощают экстраординарные сочетания. Вкусно будет всем: и тем, кто любит много мяса, и тем, кто следит за своим питанием или ест исключительно вегетарианскую пищу.

Burger & Lounge — это микс стейк-хауса, бургерной и бара, где каждый найдет угощение по душе — меню здесь на любой вкус. Гриль-бар стремится внести новизну в привычный формат заведений. Это настоящая lounge-зона, где вы сможете ощутить всю палитру гастрономических удовольствий и почувствовать полное расслабление благодаря атмосфере.





Акция не действует на доставку и навынос.

Ознакомиться с кухней Burger & Lounge можно на сайте.

Телефон: (+998) 97−205−90−02.

Адрес нового филиала: Юнусабадский р-н, пр-т Амира Темура, 1.

Ориентир: Государственная налоговая инспекция Юнусабадского района.

Instagram: @burgerandlounge

Telegram-бот: t.me/burger_lounge_bot

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