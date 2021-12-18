Шопинг-авеню Boulevard — это один из крупных реализованных в Ташкенте проектов street-retail. Протяженность торговых улиц составляет более 3 км. Коммерческие точки расположены на первых этажах готового масштабного жилого комплекса Boulevard. Здесь уже готовятся к открытию более сотни брендов одежды, электроники, кафе, ресторанов, магазинов игрушек, услуг, товаров для дома и прочего.





Помещения выгодно размещаются вдоль прогулочных аллей. В центре комплекса расположен музыкальный фонтан, который привлекает тысячи посетителей. Ежедневно прогуляться по бульвару приходит более 2500 человек, а в выходные — более 3000 человек. Открытое и доступное для всех пространство Boulevard для отдыха привлекает особенной атмосферой, неповторимой архитектурой и удобством расположения в центре Ташкента.

Для приобретения доступны несколько вариантов помещений площадью от 121 до 208 кв. м, которые подойдут для различных видов бизнеса. Высота потолков до 7 м, у каждого магазина — свой вход, а также есть варианты с подвальным помещением.





Для предпринимателей, которые ищут варианты коммерческой недвижимости в аренду, шопинг-авеню также есть что предложить. Арендное подразделение поможет найти подходящий вариант, чтобы комфортно и успешно развивать ваш бизнес в Boulevard.

В офисе продаж Dream City Development вам расскажут об актуальных предложениях, выгодных акциях и предоставят подробную информацию о ценах и вариантах недвижимости.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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