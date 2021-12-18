Зима — подходящее время, чтобы устроить себе внезапное путешествие в теплые страны. Национальный туроператор Asialuxe Travel предлагает полететь на Мальдивы. Ведь сюда не нужна виза, нет ограничений по прилету, здесь множество развлечений, и к тому же цены довольно приемлемые.

Никаких ограничений и дополнительных документов

Чтобы полететь на Мальдивы, понадобится только паспорт для выезда за границу, онлайн-анкета и отрицательный ПЦР-тест. Это все документы. По прилету в Мале удобный транспорт в течение 20−40 минут доставит вас на нужный остров. Визы, карантина по прилету, сбора дополнительных документов нет.





Мальдивы подойдут для семейного отдыха

Мальдивы — это отличное решение для семейного отдыха. Наличие детских зон с няней, трехразовое питание, а также повышенная охрана острова дают возможность насладиться отдыхом по максимуму. Кроме того, каждый день — это всегда калейдоскоп различных шоу-программ, рассчитанных как для детей, так и для взрослых.

Вода на Мальдивах спокойная и комфортная, дети могут без страха плавать в океане.





На пляже мало людей и есть частные бассейны

Людей на пляжах немного. Также есть виллы с отдельным выходом на пляж, частным бассейном, а также выходом в сам океан и персональными шезлонгами для солнечных ванн. Обычно вы встречаете людей в общем ресторане или на водных развлечениях. Может даже сложиться ощущение, что вы одни на острове, но на самом деле это не так. В этом и есть преимущество Мальдив.





На Мальдивах не скучно

На Мальдивах огромный спектр развлечений: дайвинг, прогулка с дельфинами, рыбалка, водные экстремальные виды спорта, спа и даже свадебные церемонии. Это лишь малая часть, чем можно заняться на Мальдивах. Любимая концепция «все включено» даст возможность выбирать напитки и еду без каких-либо ограничений. Скучно не будет определенно.

Мальдивы — это не дорого

Национальный туроператор Asialuxe Travel предлагает огромный выбор отелей: от гостевых домов до премиальных мировых сетей отелей.





В ассортименте туроператора имеются доступные турпакеты на Мальдивы от 12 млн сумов на одного человека при двухместном размещении. В стоимость входят все основные расходы: авиабилеты, трансфер, питание на базе завтраков, проживание в двухместном номере и страховка с покрытием COVID-19.

Когда можно полететь

Рейсы вылетают каждую неделю на комфортабельных лайнерах Uzbekistan Airways по следующим датам:

с 22 по 29 декабря;

с 29 декабря по 2 января;

со 2 по 5 января;

с 5 по 9 января;

с 9 по 12 января;

с 12 по 16 января;

с 16 по 19 января;

с 19 по 26 января;

с 26 января по 2 февраля.





Прямые рейсы до курорта

Национальный туроператор Asialuxe Travel выполняет только прямые рейсы на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways. Длительность перелета составляет 6,5 часов. Во время выполнения рейсов компания предоставляет бортовое питание улучшенного типа. Каждому пассажиру во время перелета будут предложены закуски, салаты, десерты, горячие и прохладительные напитки, а главное — основные блюда из мяса говядины или курицы. Абсолютно все блюда имеют пометку «халяль».

Национальный туроператор Asialuxe Travel рад предложить комплексные турпакеты на Мальдивы с прямым рейсом до островов. Ознакомиться с ценами на туристические пакеты, авиабилеты и заранее их забронировать можно на сайте компании или по телефону: (+998) 71−201−77−77.

Также туры на Мальдивы можно заказать во всех турагентствах Ташкента.

Телефоны: (+998) 71−201−77−77.

Адрес: ул. Саида Барака, 24.

Сайт: asialuxe.uz

Telegram: t.me/asialuxe

Telegram-группа: t.me/my_asialuxe

Горящие туры в Telegram: t.me/asialuxehottours

Горящие туры в Telegram на узбекском языке: t.me/asialuxe_qaynoqtur

Facebook: fb.com/asia.luxe.travel

Instagram: @asialuxe.travel

На правах рекламы.