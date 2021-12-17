Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен использовать логистический центр в Термезе для оказания помощи Афганистану, сообщила пресс-служба офиса фонда в Ташкенте.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде посетил Термез для дополнительной оценки гуманитарного логистического центра для Афганистана и обсудил непосредственное участие ЮНИСЕФ в работе хаба с местными властями и партнерами. Представитель ЮНИСЕФ, в частности, ознакомился с работой логистического центра Termez Cargo Centre.

Мунир Мамедзаде также встретился с хокимом Сурхандарьинской области Узбекистана Турой Боболовым, чтобы обсудить потребности граждан Афганистана, проживающих в Термезе, а также обучающихся в местном учебном центре.

Termez Cargo Centre сейчас используется УВКБ ООН в качестве пункта консолидации и пересылки гуманитарных грузов для оказания помощи в Афганистане. В октябре три самолета доставили в Термез около 100 тонн груза с товарами первой необходимости. На днях первые 40 тонн направили на грузовиках через Мост дружбы в Афганистан.