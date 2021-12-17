В последнее время многие все чаще смотрят культовые сериалы и новинки современного кино дома. Большинство хочет в полной мере почувствовать особую атмосферу, очутиться в эпицентре событий и не упустить ни малейшей детали. Устроить кинотеатр можно прямо в гостиной благодаря интерьерному проектору The Premiere.

130-дюймовый экран — залог качества

В новых моделях The Premiere LSP7T и LSP9T сочетается высокое разрешение и новая технология лазерной проекции. Это проектор, который дает возможность смотреть фильмы и сериалы в высоком 4K разрешении независимо от условий освещения — даже днем, и передает все тонкости и мелкие детали в темных сценах.





Современный проектор без лишних экранов и акустических систем

В отличие от традиционных проекторов, которые сложны в установке и требуют большого пространства в 3−4 м, The Premiere можно легко расположить практически в любом месте всего на расстоянии 11 см от светлой стены, обеспечивая большую площадь проецируемого изображения. The Premiere — это оптимальный выбор для тех, кто предпочитает свободный интерьер.





Наравне с качеством изображения требуется качественное звучание. И здесь проекторы чаще всего сдаются: нужно докупать отдельную акустическую систему, тянуть провода и расставлять объемные динамики. С The Premiere таких проблем не возникнет. Проектор оснащен мощными встроенными динамиками, обеспечивающими великолепную объемность звучания с эффектом присутствия.

Передовые функции Smart TV в лазерном проекторе The Premiere

С помощью The Premiere можно получить больше впечатлений от использования Smart TV с улучшенным интерфейсом и новыми функциями. В отличие от обычных проекторов, The Premiere всегда готов к работе без дополнительных устройств.





Но не только это может удивить продвинутых любителей техники. Для выведения контента со смартфона на большой экран проектора нужно всего лишь прикоснуться к нему смартфоном, и The Premiere автоматически начнет транслировать на своем экране то, что в данный момент отображено или звучит на телефоне пользователя.

The Premiere — это превосходное качество изображения, объемное звучание и элегантный дизайн. Он создан для истинных ценителей инновационных технологий и роскоши.

Подробности можно уточнить на сайте Samsung или по телефону: (+998) 90−167−56−84.

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