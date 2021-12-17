Государственный комитет по статистике подал заявление в правоохранительные органы на основателя сервиса Orginfo.uz, где размещаются открытые данные о компаниях и товарных знаках, программиста Бобурмирзо Хамрокулова. В беседе с «Газетой.uz» он рассказал подробности.

Что такое Orginfo.uz?





Orginfo.uz — это сервис, который на основе открытых данных Госкомстата предоставляет данные о компаниях — ИНН, виде деятельности, адресе и дате регистрации, списке учредителей и руководителей и другие. Информация на сайте повторяет данные Единого государственного регистра предприятий и организаций Госкомстата, но имеет ряд удобств по сравнению с ресурсом госоргана.

В частности, на Orginfo.uz можно искать информацию о компаниях по их названию, тогда как на ЕГРПО нужно знать ИНН. Кроме того, сервис позволяет находить данные о товарных знаках, а также их владельцах.

Через Orginfo.uz также можно быстро выявить аффилированных лиц компании, а также список всех компаний, которыми владеет тот или иной учредитель. «Газета.uz» в своих расследованиях и при анализе государственных закупок часто пользуется этим сервисом, так как возможности сервиса Госкомстата ограничены.

Почему Госкомстат пожаловался на программиста?

Бобурмирзо Хамрокулов. Фото: github.com/bzimor.

Бобурмирзо Хамрокулов открыл сайт в январе 2021 года во время обучения в магистратуре в России. По его словам, у него не было злого умысла или намерений, иначе он не открывал бы сайт в домене «.uz», не оставил бы форму для связи («Газета.uz» связалась с ним именно через эту форму) и не указывал бы своё авторство.

«Честно, я ждал, когда Госкомстат обратится с претензией по использованию их данных. Поэтому я указал их как источник информации», — сказал он.

Программист сообщил, что на сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано около 620 тысяч действующих компаний. До весны он не обновлял сайт, из-за чего некоторые данные отличались от официальной информации Госкомстата. По его словам, из-за отсутствия возможности выгрузки всех данных с сайта Госкомстата за один день обновление информации по всем 620 тысячам компаний занимает 10−14 дней (по 60 тысяч компаний в день).

Бобурмирзо Хамрокулов отметил, что из-за относительно долгого обновления данных информация по 40 компаниям отличалась от данных в источнике. В результате Госкомстат обратился в государственную инспекцию «Узкомназорат», чтобы по IP сайта выявить данные владельца домена, а затем подал заявление в органы внутренних дел.

«11 августа меня вызвали в Центр кибербезопасности, мне показали письмо от замглавы Госкомстата, где говорится, что я размещаю информацию на сайте без согласования с ними. Также прикреплено приложение с указанием данных, которые отличаются от информации комитета… Я тогда объяснил, что беру открытые данные с их сайта, я указываю источник. Да, правда, что во время обновления возникают различия», — сказал он.

Программист написал объяснительное письмо, а затем начал указывать дату актуальности данных на своём сайте. После вызова в правоохранительные органы в августе с ним не связывались.

В ноябре его вызвали в Асакинский районный ОВД Андижанской области, где сообщили об открытии административного дела по статье 202−2 (распространение ложной информации — влечёт наложение штрафа в сумме 50 БРВ, или 13,5 млн сумов). Дело будет рассмотрено в суде, но пока дата его проведения неизвестна.

«Меня спросили, почему я создал этот сервис. Я сам программист, в будущем, когда буду подавать резюме на работу, могу показать, что вот эти проекты мои. Во-вторых, я хотел создать удобство. Я никакой выгоды от этого не получаю, то есть я не размещал здесь рекламу. На меня выходят, просят дать доступ к API, чтобы подключить сервис к телефону или сайту. Так как я не получаю эти данные на основе договора, я говорю им, чтобы обращались в Госкомстат. В ответ пожаловались на сложность и дороговизну процедуры, лицензий и т. п. », — заявил он.

Позже по просьбе Госкомстата Бобурмирзо Хамрокулов убрал упоминание комитета в источниках информации.

Реакции УВД и Госкомстата

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Начальник пресс-службы УВД Андижанской области Шерзодбек Нуриддинов сообщил «Kun.uz», что на Бобурмирзо Хамрокулова составлен административный протокол на основании письма Департамента оперативно-розыскного сотрудничества от 17 июня 2021 года.

«В январе 2021 года гражданин создал сайт Orginfo.uz, со ссылкой на Государственный комитет статистики распространял на своём сайте старую информацию о юридических лицах, который сегодня не соответствует действительности. Кроме того, отсутствует какое-либо соглашение или договор между сайтом Orginfo.uz и комитетом, что привело к различным мнениям и недопонимаю граждан и иностранных инвесторов в обществе об официальной статистике», — заявил представитель управления.

В беседе с изданием начальник Управления информационной безопасности Госкомстата Шахбоз Джураев отметил, что информация комитета открыта для общественности и может быть использована кем угодно. Однако он добавил, что договоренности с комитетом о передаче информации Orginfo.uz нет.

«Никаких договоренностей или соглашения о размещении данных Госкомстата на Orginfo.uz не было. Я не знаю, откуда этот программист взял данные. Он указал нас как источник чужой информации. В результате, когда при поиске информации выходят две разные версии, инвесторы и другие люди начали испытывать недоверие, и мы получили запросы», — сообщил он.

«Мы же не можем отвечать на каждый вопрос индивидуально. Поэтому мы направили в „Узкомназорат“ письмо от имени комитета, чтобы установить личность, распространявшую информацию, и отправить [заявление] в правоохранительные органы для принятия мер», — пояснил Шахбоз Джураев.

Он подчеркнул, что Госкомстат не против работы этого сайта, но против упоминания комитета в качестве источника и распространения ложной информации.

Бобурмирзо Хамрокулов ранее разрабатывал Telegram-бот, который позволял узнать расписание поездов «Узбекистон темир йуллари», наличие билетов и цены на них. По его словам, бот он разработал потому, что у самой компании его тогда не было. Кроме того, выяснилось, что мобильная версия сайта и функционал приложения не совсем удобны. Через некоторое время компания, разработавшая сайт для «УТЙ», заблокировала боту доступ к сайту.