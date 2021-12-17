В пятницу по Узбекистану ожидается теплая и сухая погода с температурой +7…+12 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Завтра, 18 декабря, по большей части территории страны сохранится погода без осадков, лишь на северные районы осуществится вторжение влажной воздушной массы с районов Каспийского моря. В вечерние часы по Каракалпакстану и Хорезмской области будет наблюдаться небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит −2…+3, днем повысится до +14…+17 градусов.

В воскресенье по большинству областей будут наблюдаться дожди. В горах ожидаются осадки, местами пройдут сильные. По северу страны небольшие дожди утром прекратятся. Температура ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днём понизится до +8…+13. Местами ожидается туман.