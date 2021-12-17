«ФомЛайн» — один из крупных производителей эластичного пенополиуретана в России и странах СНГ. Он открыл завод в Сергелийском районе Ташкента. Производственная мощность предприятия превышает 10 тысяч тонн в год.





«Современные технологии и высокая степень автоматизации проекта позволят достичь максимальной производительности труда. Она будет в разы превосходить показатели конкурентов как в Узбекистане, так и в соседних странах, а сам завод станет крупнейшим в Центральной Азии. Это позволит не только оптимизировать себестоимость, но и, соответственно, предложить более низкую цену потребителю», — отметил президент компании «ФомЛайн» Артур Согомонян.

Инвестиции в создание завода составили более 20 млн долларов. Такие масштабные вложения связаны в том числе с закупкой инновационного оборудования из Германии, Италии, Испании, Англии, Китая и Беларуси.

После открытия завода по выпуску пенополиуретана компания «ФомЛайн» продолжит реализацию проекта. Следующим этапом станет запуск производства пружинных блоков, а затем и изготовление матрасов на той же площадке.





В рамках инвестиционного проекта уже создано более сотни новых рабочих мест — без учета того, что запуск предприятия поможет создать еще свыше 1000 рабочих мест в смежных отраслях.

Продукция «ФомЛайн» широко используется в легкой и мебельной промышленности, сельском хозяйстве и автопроме.

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