С начала года в Узбекистане произошло 213 случаев отравления угарным газом и взрывов газовоздушной смеси в жилых домах, из них 66 зарегистрированы как чрезвычайные ситуации. В результате погибло 125 человек, 115 получило телесные повреждения разной степени. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 15 декабря сообщил руководитель пресс-службы МЧС Мурод Содиков.

Он отметил, что с понижением температуры воздуха увеличивается использование отопительных приборов. Несоблюдение техники безопасности приводит к разным несчастным случаям.

Большинство случаев отравления угарным газом происходит по причинам несоблюдения мер безопасности при использовании газа и альтернативных видов топлива — угля, древесины и других, использования нестандартных, самодельных и несертифицированных печей и устройств, неправильной установки вытяжек отопительных печей, использования для отопления непроветриваемых помещений открытого огня и раскалённого угля, закрытия вентиляционных шахт и другим.

Несоблюдение правил безопасности также становится причиной взрывов газовоздушной смеси и пожаров, продолжил представитель МЧС.

Согласно приведённой им статистике, 36,3% пожаров происходит из-за нарушения правил использования электроприборов, 27,1% — неосторожности при использовании открытого огня, 13,6% — нарушений правил строительства и эксплуатации отопительных печей, 9,9% — детской шалости и 3% — нарушений правил использования газовых приборов. 31 пожар был вызван вспышкой газовоздушной смеси.

«Именно в зимний период в среднем один из трёх пожаров происходит из-за неправильного использования отопительных приборов или использования неисправных и нестандартных приборов», — сказал Мурод Содиков.