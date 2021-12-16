5 ошибок в подходе к дизайну интерьера в Узбекистане

Тенденция оставлять одну комнату для гостей особенно была популярна года два назад, хотя и сейчас тоже встречается. К семье приходят гости раз в два месяца, и самое большое помещение в доме отдается под комнату с массивным столом на 12 персон. При этом в остальное время семья проводит время на кухне площадью 6 на 3 кв. м. Все толпятся, мешают друг другу собираться, дети сидят друг на друге. Хотя в большой комнате можно было бы организовать релакс-зону для всей семьи и поставить малогабаритный раздвижной стол для мероприятий.



Мы всегда учитываем при составлении ТЗ потребности конкретной семьи. Спрашиваем, кто где учится и работает, какой возраст у домочадцев, кто сколько времени проводит дома. Исходя из этого делаем зонирование. Например, если дома два школьника 10 и 12 лет, то им понадобится место для приготовления уроков, а трехлетнему малышу — место для игр. Пространство должно отвечать потребностям самой семьи, а не традиционным представлениям или ожиданиям гостей.