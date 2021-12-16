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5 ошибок в подходе к дизайну интерьера в Узбекистане
Дизайнеры ташкентских студий Lasphera, Art Hub и Diyora Design рассказали, какие неверные представления о дизайне интерьера чаще всего встречаются у заказчиков и как эти установки мешают создать уютное пространство для себя и своей семьи.
«Дизайнеры ничего сложного не делают»
Еще несколько лет назад услуги дизайна интерьера были не самыми востребованными, а большинство заказчиков доверяли оформление квартиры собственному представлению о прекрасном и прорабам. Как рассказывает Эдуард Тюгай, сооснователь дизайн-студии Lasphera, пресловутое понятие «евроремонта» пошло именно из тех времен:
Творческую работу и интеллектуальный труд раньше ценили мало. Не было понимания того, что такое вообще дизайн-проект и зачем за него платить. В итоге нанимались прорабы, которые продавливали свое собственное видение со словами "я уже 500 таких домов построил".

Прораб следует вполне понятной тенденции облегчить свою работу — закупить проверенные материалы, шаблонно повторить уже известные приемы. Но к развитию дизайна как индустрии в целом это не приводит и не покрывает реальные нужды заказчика. Так и получилось, что теперь у нас огромное количество одинаковых квартир, которые ничем не отличаются друг от друга и не отражают стиль жизни конкретной семьи.

﻿К счастью, тенденция начала меняться — сейчас услуги дизайна стоят не так много, и почти каждый покупатель квартиры в новостройке может себе это позволить.
Эдуард Тюгай
Lasphera
Непонимание ценности интеллектуального труда привело и к тому, что клиенты зачастую не понимают, почему за дизайн-проект нужно платить определенную сумму: кажется, что дизайнеры нажимают на волшебную кнопку в специальной программе и получают готовое изображение будущей квартиры.

Но разработка дизайн проекта занимает от одно до нескольких месяцев, требует работы нескольких человек и включает в себя несколько этапов.
Например, в студии Аиши Имамтураевой Art Hub над проектом работает трое сотрудников. А финальный результат достигается в несколько шагов: составление ТЗ и анализ использования квартиры ее жильцами, выбор стилистики, цвета, мебели и освещения, а затем — чертежи на 30-50 листов с подробным описанием вплоть до расхода материалов, моделей мебели и схемы укладки кафеля.
Luxury и «евро»
«Лакшери евроремонт» уже стал шуткой, но не все еще не для всех — по словам дизайнеров, интерьер в стиле барокко с массивными шторами, золотистой отделкой и обоями с узором все еще фигурирует в запросах у некоторых заказчиков. При неподходящей площади квартиры, дешевых материалах и неграмотном исполнении такой интерьер визуально давит на домочадцев, отдохнуть здесь уже не получается. При этом сам барокко, или королевский стиль, как его называют, имеет право на существование — но только при достаточной площади дома и работе над проектом вместе с дизайнером.
По мнению дизайнеров, новый люкс — это натуральные качественные материалы, долговечные механизмы и эргономичная функциональная мебель. Фурнитура от европейских производителей, в том числе таких как Hettich, может стоить немного дороже купленных на рынке, но при этом будет вложением в собственное качество жизни. По паркетному полу приятно ходить босиком, а продуманное освещение в комнате школьника снизит нагрузку на его зрение. Это и есть новая роскошь, пришедшая на замену золотым обоям.
Дом для гостей, а не для себя
В хорошем дизайн-проекте учитывается не только пожелания заказчика по стилю, но и то, как планируется использоваться пространство. Например, в Узбекистане есть традиция создавать отдельную комнату для гостей, которая используется всего несколько раз в году. По словам Аиши Имамтураевой, нельзя отказываться от функционала и удобства для собственной семьи в пользу того, чтобы производить впечатление.
Тенденция оставлять одну комнату для гостей особенно была популярна года два назад, хотя и сейчас тоже встречается. К семье приходят гости раз в два месяца, и самое большое помещение в доме отдается под комнату с массивным столом на 12 персон. При этом в остальное время семья проводит время на кухне площадью 6 на 3 кв. м. Все толпятся, мешают друг другу собираться, дети сидят друг на друге. Хотя в большой комнате можно было бы организовать релакс-зону для всей семьи и поставить малогабаритный раздвижной стол для мероприятий.

Мы всегда учитываем при составлении ТЗ потребности конкретной семьи. Спрашиваем, кто где учится и работает, какой возраст у домочадцев, кто сколько времени проводит дома. Исходя из этого делаем зонирование. Например, если дома два школьника 10 и 12 лет, то им понадобится место для приготовления уроков, а трехлетнему малышу — место для игр. Пространство должно отвечать потребностям самой семьи, а не традиционным представлениям или ожиданиям гостей.
Аиша Имамтураева
Art Hub
Главное — чтобы было красиво, а функциональность подождет
Сегодня создатели дизайн-проектов твердо уверены в том, что визуал не должен идти впереди функционала — красоту и удобство использования можно и нужно совмещать. Для этого дизайнеры сотрудничают с компаниями-производителями механизмов и фурнитуры, которая помогает создать комфортное пространство для жизни конкретной семьи.
В студии Art Hub на первом этапе разработки проекта заказчикам предлагается нарисовать свою траекторию движения по квартире с утра после пробуждения. Так дизайнер понимает, как двигается человек, чем пользуется чаще всего, какие зоны необходимо расширить, чтобы люди не сталкивались в одном месте, какие механизмы открытия и закрытия мебели подобрать, чтобы никто не ударялся и не тратил драгоценные секунды.

В студии Lasphera также сначала думают над функциональностью вместе с клиентом, а потом уже приступают к визуализации:
Если это кухня и готовит преимущественно супруга, то мы вместе с ней разбираем сценарии использования кухонного гарнитура. Шкафы будут выдвигаться или распахиваться? Какой рукой удобнее доставать тарелки? Что вы обычно кладете на полку? Какая высота шкафов самая оптимальная? Откуда быстрее всего будет достать столовые приборы? Ответы на все эти вопросы позволяют подобрать нужную фурнитуру, мебель и переходить к визуальной части.
Ким Андрей
Lasphera
Механизмы и фурнитура для мебели Hettich помогает дизайнерам воплотить в жизнь оптимальное пространство для конкретного заказчика. Инновации, качество и разнообразие петель, направляющих, систем выдвижных ящиков, фурнитуры для дверей делают дизайн-проект квартиры действительно особенным и подходящим для конкретной семьи.
«Сделайте как в Pinterest!»
Популярность Pinterest и поездки за границу привели к развитию насмотренности заказчиков — они уже знают, что им нравится, и хотят так же. По словам дизайнеров, здесь есть ловушка: не всегда из квартиры той площади, что есть у клиента, можно сделать то, что изображено на картинке.
Например, в квартире площадью 72 кв. м будет сложно сделать две спальни, гардероб и кухню, и при этом еще и добавить ощущение простора, как того хочет заказчик. Подобная проблема есть и с распределением бюджета — может быть желаемый дизайн и выполним, но стоить это будет в несколько раз больше.
Люди показывают на картинках высокопотолочные дома, виллы, и хотят себе такое же. Но если площадь их квартиры 50-100 кв. м, мы предлагаем ограничиться минимализмом или легкой классикой, максимально расширить пространство вместо того, чтобы загромождать его.

Настоящий барокко, например, требует высоких потолков, карниз должен быть как минимум 15-20 см, лепнина, просторные комнаты — даже квартира в 180 кв. м не всегда подойдет для такого оформления, это дворцовый стиль. Обычные квартиры в несколько десятков квадратных метров лучше делать простыми и функциональными.
Диёра Охунова
Diyora Design
Соотнести желания клиента с его возможностями и образом жизни и подобрать оптимальные решения — это и есть задача дизайнера и стимул для развития производителей мебели и фурнитуры.
На правах рекламы.