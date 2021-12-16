







Двадцать два процента средних школ Узбекистана не имеют спортзалов, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Из 10130 школ спортивные залы имеют 7885, или 78%, в остальных 2245 школах спортзалы отсутствуют, говорится в сообщении. Из существующих спортзалов 358 нуждаются в реконструкции и 2078 — в капитальном ремонте.

В министерстве подчеркнули, что осведомлены о проблеме и неоднократно о ней заявляли. Заявление было опубликовано в ответ на сообщения в интернете о том, что МНО не владеет полной информацией об этом.

«В последние годы была проделана большая работа по решению существующих проблем, эта работа осуществляется поэтапно по мере выделения средств», — говорится в сообщении. В 2017—2021 годах было построено 296 спортзалов и отремонтировано 604 спортзала.

По поручению правительства созданы специальные рабочие группы из представителей разных министерств и ведомств, которые изучают ситуацию со школами и спортзалами в регионах, отметили в МНО.