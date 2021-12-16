Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил представителей и поклонников искусства бахши с включением искусства бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Мы писали, что Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принял такое решение 16 декабря.

«Столь высокое признание — дань уважения международного сообщества к древней истории и богатой культуре Узбекистана, уникальному искусству бахши, имеющему много творческих школ и славную историю развития», — отметил глава государства.

«Этот прекрасный, неповторимый жанр устного народного творчества формировался на протяжении столетий. Искусство бахши всегда способствовало укреплению взаимопонимания и согласия между представителями разных наций и народностей, живущими на нашей земле, и сегодня достойно служит этому благородному делу. Неоценимы место и роль бахши, акынов и жировов, воспевающих идеи добра, в воспитании молодёжи гармонично развитыми личностями в духе преданности Родине, уважения национальных ценностей, приверженности идеям справедливости и гуманизма», — говорится в поздравлении.

«Бахши должен быть одновременно талантливым поэтом и вдохновенным певцом, искусным музыкантом и актёром, что требует не только способностей и огромного творческого потенциала, но и неустанной работы над собой», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что земля Узбекистана взрастила десятки таких уникальных мастеров — Эргаша Джуманбулбула-оглы, Фозила-бахши, Ислом-шаира, Пулкан-шаира, Бола бахши Абдуллаева, Шоберды Болтаева, Бобораима Маматмуродова, Абдуназара Поёнова, Кора бахши Умирова, Шомурода Тогаева, Кодира бахши Рахимова, Зиёдуллу Исломова, Норбека бахши Абдуллаева, Каландара бахши Норметова, Абдукаххора и Абдумурода Рахимовых и многих других.

В Узбекистане раз в два года проходит Международный фестиваль искусства бахши под эгидой ЮНЕСКО. Первый фестиваль прошёл в Термезе в апреле 2019 года, второй — в Нукусе в сентябре нынешнего года. В стране регулярно проводятся международные конкурсы сказителей-бахши и акынов, в профильных учебных заведениях изучается мастерство бахши. Количество учебных классов по искусству бахши в стране достигло 115, в них учатся более 1500 детей и преподают 245 наставников.

«Мы задействуем новые возможности для сохранения, развития и популяризации этого уникального культурного наследия, в том числе всесторонней поддержки наших бахши», — заверил Шавкат Мирзиёев.