Жительница Кагана Бухарской области безвозмездно передала хокимияту города магазин на территории главного автовокзала. Об этом говорится в решении хокима Кагана Хаёта Давлатова от 15 декабря.

Как отмечается в документе, жительница Х. Рашидова 6 декабря написала заявление о безвозмездной передаче собственного магазина хокимияту. Площадь объекта составляет 60 кв. м.

Как уточнил «Газете.uz» пресс-секретарь городской администрации Мухаммадали Нарзиллоев, на сегодняшний день магазин пустует и никому не передан.

«В будущем это здание на основе договора аренды будет передано семье, нуждающейся в социальной защите, чтобы улучшить её жилищные условия», — сказал он.

По его словам, это первый случай безвозмездной передачи имущества граждан хокимияту.

30 ноября хокимият Ташкента безвозмездно получил от жительницы города автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz S500 Hybrid. Глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов заявил, что это не запрещено, но признал это пробелом в законодательстве. Агентство сообщило, что подарки чиновникам планируется урегулировать законом.