Агентство США по международному развитию (USAID) 16 декабря передало Министерству здравоохранения Узбекистана 30 передовых аппаратов диагностики туберкулёза GeneXpert на общую сумму 381 тысяча долларов США. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте.

В церемонии в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии (РСНПМЦФТ) приняли участие заместитель министра здравоохранения Улугбек Сабиров и директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит.

Инновационная технология GeneXpert основана на тестировании на генно-молекулярном уровне и отличается высокой скоростью диагностики. Новые аппараты должны значительно облегчить работу в отрасли первичной медико-санитарной помощи, позволив оперативно и точно проводить генно-молекулярную диагностику туберкулёза, говорится в сообщении.

Фото: USAID.

Несмотря на успехи в борьбе с туберкулёзом, в Узбекистане, как и во многих странах, серьёзной проблемой остаётся туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Диагностика методом GeneXpert выявляет устойчивость микобактерий туберкулёза к рифампицину — антибиотику, который назначается для лечения этой болезни. Это позволяет врачам выбрать необходимый препарат, эффективный для лечения конкретного пациента.

Микаэла Мередит отметила, что благодаря усовершенствованной технологии GeneXpert бактериологические лаборатории смогут удвоить мощности диагностирования туберкулёза в 50 районах страны с населением более 9 миллионов человек, т. е. проводить дополнительно 43 тысячи тестов в год.

Правительство Узбекистана поставило цель снизить заболеваемость туберкулёзом на 50% и смертность от него на 75% к 2025 году.

USAID поддерживает Узбекистан в борьбе с туберкулёзом более 25 лет.