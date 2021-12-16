По факту взрыва в торговом центре «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области задержаны три человека, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Изначально Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 257 (нарушение правил охраны труда) и 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Сейчас обвиняемым предъявлены обвинения по пунктам «а, б» части 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшие по неосторожности человеческие жертвы и иные тяжкие последствия) и пункту «в» части 3 статьи 214 (незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды, совершённое по предварительному сговору группой лиц) УК.

В рамках уголовного дела задержаны три человека, включая начальника отдела газоснабжения Денау и двух сотрудников газоснабжающего предприятия Сурхандарьи («Худудгаз Сурхондарё»). Они заключены под стражу.

7 декабря около 4 часов утра в двухэтажном торговом комплексе «Инденим» в Денау произошёл взрыв газа, погибли два человека, несколько человек пострадали. В Генпрокуратуре заявили, что взрыв произошёл вследствие утечки газа, которая продолжалась несколько часов, версия теракта не рассматривается. Пострадало 65 зданий, 6 домов получили сильные повреждения. Хоким области Тура Боболов заявил, что государство покроет ущерб.

14 декабря президент Шавкат Мирзиёев поручил подробно рассказать по телевидению детали взрыва в Денау. Государственные телеканалы не освещали происшествие.