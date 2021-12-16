На 11 га в Tashkent City расположился масштабный жилой комплекс Boulevard. Ансамбль из шести домов особенной архитектуры размещает 1167 высококлассных апартаментов. Каждый дом отличается декоративными элементами, которые не повторяются. Также апартаменты отличаются высотой потолков от 3,4 до 4 м в зависимости от этажа.

Для комфорта владельцев авто в ЖК Boulevard предусмотрен огромный подземный паркинг общей площадью 9 га. Это на сегодняшний день один из крупных подземных паркингов в Узбекистане, рассчитанный на более 1600 автомобилей. Высота потолков на парковке до 5 м дает возможность заехать даже крупногабаритному транспорту.





Современная система навигации помогает легко сориентироваться на огромной территории. Датчики количества свободных мест показывают актуальную информацию о загруженности. Четкое деление машиномест на гостевые, семейные и закрепленные за владельцами, а также пункт охраны и сканер номерных знаков помогают исключить допуск для посторонних или возможности, что ваше место будет занято.

Парковка оснащена также современной системой безопасности, освещением, датчиками дыма и пожаротушения. Система эскалаторов ведет с парковки на шопинг-авеню, а подняться до нужного этажа можно на лифте швейцарского бренда Schindler.





До 31 декабря в рамках новогоднего предложения от Dream City Development действуют специальные цены на подземную парковку. Не стоит упускать возможность приобрести машиноместо до повышения цен. Подробности можно узнать в офисе продаж компании.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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