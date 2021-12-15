Закон «О трансплантации органов и тканей человека» одобрен на 21-м пленарном заседании Сената Олий Мадлиса 15 декабря, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На заседании отмечалось, что отсутствие законодательной базы по трансплантации на протяжении многих лет привело к застою трансплантологии как клинической науки и утрате возможности спасать жизни многих пациентов с соответствующими заболеваниями.

«Эта ситуация вынуждает некоторых больных проводить эти операции в зарубежных медицинских учреждениях, несмотря на их дороговизну. Они сталкиваются с различными сложностями при лечении за границей, большими финансовыми затратами и трудностями в общении на иностранных языках во время поездок за границу», — подчеркнули в Сенате.

Непарные органы (сердце, печень, поджелудочная железа) могут быть взяты только у умершего человека, говорится в сообщении. Чтобы трансплантация прошла успешно, орган должен быть извлечен сразу после выдачи свидетельства о смерти, прежде чем он утратит способность функционировать.

Закон был разработан с целью восполнить правовые пробелы в области трансплантации органов, для расширения спектра квалифицированной медицинской помощи гражданам и возможности возвращения тяжелобольных пациентов к полноценной жизни. При его разработке было изучено законодательство Германии, Польши, России, Беларуси, Украины, Молдовы и США, касающееся трансплантации.

Документ определяет цели и условия проведения трансплантации, объекты трансплантации, круг доноров (живых и умерших), права донора и реципиента, условия изъятия органов и тканей.

Как ожидается, закон послужит сокращению числа смертей от болезней и необратимых процессов в органах.

Закон вступит в силу после подписания президентом. Сейчас правила трансплантации регулируются постановлением Кабинета министров.