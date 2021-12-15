В Ташкенте, Самарканде и Бухаре планируется внедрить систему Tax Free — порядок возврата иностранным гражданам уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) за приобретённые товары при пересечении границы Узбекистана. С таким предложением выступил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава государства подчеркнул, что торгово-развлекательные заведения должны служить «визитной карточкой» городов. По его словам, сегодня в Самарканде всего четыре современных гипермаркета площадью более 10 тысяч кв. м, а в Намангане они только строятся. Он поручил создать три крупных торгово-сервисных комплекса площадью 200 тысяч кв. м в Намангане и семь крупных комплексов площадью 400 тысяч кв. м в Самарканде.

Президент отметил, что объёмы розничной торговли можно увеличить в два-три раза за счёт внедрения системы Tax Free в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, а также открытие в городах магазинов Duty Free.

«В целом во всех туристических городах должна быть внедрена система возврата иностранным гостям налога на добавленную стоимость за приобретённые товары», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

О планах внедрения системы возврата иностранцам сумму уплаченного НДС говорилось ещё в 2017 году. В июле 2019 года вышло постановление президента, которое предусматривало внедрение этой системы.

Министерство финансов предлагало внедрить Tax Free с 1 июля 2020 года. Ожидалось, что в аэропортах появятся пункты, где иностранцы смогут предъявить чек и вернуть себе сумму НДС. Деньги планировалось выделять из государственного бюджета. Документ об этом пока не был принят.