Несмотря на то что декабрь для большинства — время загруженное и непростое, он задает настроение будущему году. С 10 декабря по 31 декабря при покупке варочной поверхности и духового шкафа от Samsung каждый покупатель получит вытяжку в подарок. Это приятный повод обновить кухонную технику к Новому году с выгодой.

Количество подарков ограничено.

В акции участвуют духовые шкафы и варочные панели.

Духовые шкафы

Стильные духовые шкафы от Samsung — хорошее решение для приготовления вкусных блюд. Во-первых, технология Dual Cook помогает разделять камеру духового шкафа на две независимые зоны. Так вы сможете готовить сразу два блюда при разных температурах и разных значениях времени приготовления. Во-вторых, технология Dual Fan c двумя вентиляторами равномерно распределяет тепло и дарит двойное удовольствие от приготовления.

Варочные панели: индукционные, газовые

Простота, интуитивно понятное управление — все это о встраиваемых индукционных варочных панелях. Благодаря светодиодам вокруг горелок, похожих на настоящее газовое пламя, индукционные плиты дают ясно понять, включена или выключена горелка. О преимуществах таких плит можно говорить много, но главные из них — безопасность, так как о них невозможно обжечься, удобство готовки и легкость очищения.

Газовая варочная поверхность Samsung оснащена более мощными конфорками в своем классе. Они обеспечивают исключительно быстрый разогрев посуды, кипячение воды и приготовление еды. Несомненный плюс — они экономят пространство на кухне, так как могут быть установлены без духового шкафа.

Подарок — кухонная вытяжка

Вытяжки Samsung отличаются своей функциональностью. Они имеют большую мощность всасывания, которая работает в нескольких скоростных режимах. Благодаря тихому мотору это происходит практически бесшумно. Также кухонные вытяжки просты в управлении. Яркая LCD-панель обеспечивает легкую читаемость и обладает интуитивным интерфейсом.

Акция действует в магазинах MEDIAPARK и Diskont, на рынках «Малика» и «Абу-Сахий» в Ташкенте, а также на технорынках по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке.





Список акционных моделей техники нужно уточнять в магазинах вашего города.

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