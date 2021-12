По словам производителя, C25Y is King of the C series, что в переводе означает — «Король С-линейки». Серия C от realme является синонимом высокого качества в своем классе, который получил сертификат высокой надежности TUV Rheinland.

Бренд realme — это быстрорастущая компания, производящая потребительские товары, революционизирующая рынок смартфонов и AIoT, делая передовые технологии более доступными. Она предлагает молодым потребителям широкий выбор смартфонов и устройств для повседневной жизни с премиальными характеристиками, качеством и модным дизайном по доступным ценам.





Преимущества, которые делают C25Y лучшим смартфоном С-линейки, следующие:

50-мегапиксельная тройная камера AI, поддерживающая режимы Super Nightscape, макросъемку и черно-белый портрет. Камера C25Y поможет каждому почувствовать себя профессиональным фотографом и снимать высоком разрешении и качестве;

массивная батарея емкостью 5000 мАч, обеспечивающая производительность в течение всего дня;

быстрая зарядка 18 Вт;

мощный восьмиядерный процессор Unisoc T610, обладающий высокой производительностью.





С realme C25Y можно быть уверенным, что вы получите отличное соотношение цены и качества.

Смартфон realme C25Y представлен в цветах Glacier Blue и Metal Grey, а стоимость начинается от 2 049 000 сумов.

