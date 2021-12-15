Проект Кодекса этики и поведения государственных служащих, разработанный Министерством юстиции, опубликован для общественного обсуждения, сообщила Normа.uz.
Кодекс состоит из 6 глав и 53 статей. Согласно проекту, государственная служба делится на три типа:
— политическая служба — вид оплачиваемой государственной службы депутатов и сенаторов, должности в номенклатуре Администрации президента и Кабинета министров.
— гражданская служба — вид госслужбы, направленный на выполнение задач и функций, возложенных на государственные гражданские должности граждан Узбекистана и обеспечивающий оплачиваемую профессиональную деятельность;
— специальная служба — в Вооружённых силах Узбекистана, выполнение задач и функций, возложенных на военные, правоохранительные и судебные органы.
Проект предлагает установить ключевые принципы поведения госслужащих:
- легитимность;
- справедливость;
- приоритет прав, свобод и законных интересов граждан;
- патриотизм и верность долгу;
- приверженность интересам государства и общества;
- честность и беспристрастность;
- открытость и нетерпимость к коррупции;
- профессионализм и компетентность;
- эффективность и экономичность.
В документе также предлагается порядок приёма и рассмотрения жалоб и сообщений граждан о несоблюдении требований кодекса государственным служащим, а также о коррупционных действиях.
Среди основных ограничений в деятельности госслужащего, как ожидается, будут:
- занятие предпринимательской и другими оплачиваемыми видами деятельности;
- получение личной выгоды путём причинения вреда законным интересам граждан, общества и государства путём злоупотребления служебным положением;
- получение материальных ценностей от физических или юридических лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Сейчас поведение госслужащих регулируется типовыми правилами этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, утверждёнными Кабинетом министров в 2016 году.