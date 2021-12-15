Проект Кодекса этики и поведения государственных служащих, разработанный Министерством юстиции, опубликован для общественного обсуждения, сообщила Normа.uz.

Кодекс состоит из 6 глав и 53 статей. Согласно проекту, государственная служба делится на три типа:

— политическая служба — вид оплачиваемой государственной службы депутатов и сенаторов, должности в номенклатуре Администрации президента и Кабинета министров.

— гражданская служба — вид госслужбы, направленный на выполнение задач и функций, возложенных на государственные гражданские должности граждан Узбекистана и обеспечивающий оплачиваемую профессиональную деятельность;

— специальная служба — в Вооружённых силах Узбекистана, выполнение задач и функций, возложенных на военные, правоохранительные и судебные органы.

Проект предлагает установить ключевые принципы поведения госслужащих:

легитимность;

справедливость;

приоритет прав, свобод и законных интересов граждан;

патриотизм и верность долгу;

приверженность интересам государства и общества;

честность и беспристрастность;

открытость и нетерпимость к коррупции;

профессионализм и компетентность;

эффективность и экономичность.

В документе также предлагается порядок приёма и рассмотрения жалоб и сообщений граждан о несоблюдении требований кодекса государственным служащим, а также о коррупционных действиях.

Среди основных ограничений в деятельности госслужащего, как ожидается, будут:

занятие предпринимательской и другими оплачиваемыми видами деятельности;

получение личной выгоды путём причинения вреда законным интересам граждан, общества и государства путём злоупотребления служебным положением;

получение материальных ценностей от физических или юридических лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Сейчас поведение госслужащих регулируется типовыми правилами этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, утверждёнными Кабинетом министров в 2016 году.