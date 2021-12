В январе Makro пополнил копилку наград, взяв два призовых места в конкурсе лучших проектов в области бренда работодателя Employer Brand Award: первое место — «Имидж работодателя», второе место — «Развитие талантов».

Март стал месяцем открытий. В первых числах весны отметка Instagram-страницы сети достигла 100 тысяч подписчиков, став одной из ведущих среди ритейл-компаний Узбекистана. Далее компания распахнула двери 100-го филиала в новом городе на карте Makro — Джизаке. В этом же месяце 101-й филиал был открыт в Заамине, который стал 27-м городом, где сеть с гордостью представила свой супермаркет.





Чуть позже Makro получил сертификат ISO, подтверждающий, что компания строго соблюдает и выполняет требования, определенные международными стандартами. Сеть внедрила стандарты по двум направлениям: оптимизация бизнес-процессов и удовлетворенность клиентов, а также пищевая безопасность.

Апрель запомнился фильмом о Makro, подготовленным блогером Кириллом Альтманом. Также был подписан договор со шведской косметической компанией Oriflame, в рамках которого теперь ранее оформленный заказ можно будет получать в любом ближайшем филиале сети.

1 июня Makro объявил об открытии маркета в Гулистане. В этот же день состоялся Международный ПЛАС-форум Узбекистана — 2021 «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие». В рамках форума управляющий директор Makro Роман Сайфулин рассказал о том, что компания в партнерстве с Easy Finance Factoring предоставляет поставщикам возможность использования финансового инструмента «Факторинг», о совместном проекте с CLICK, который увеличил рост количества платежей через приложение, а также объявил о запуске программы беспроцентной рассрочки на товары, представленные в сети совместно с Orient Finans Bank.





Также с 1 июня сеть Makro перешла на МСФО в соответствии с постановлением президента Узбекистана.

В июле сеть открыла супермаркет в Кагане в Бухарской области, расширив таким образом зону покрытия до 30 городов.

В августе Makro стал лучшим отечественным ритейлером года по версии ежегодной премии Retail Asia Awards, одержав победу сразу в двух номинациях: Convenience Store of the Year («Лучший формат магазина у дома»), Domestic Retailer of the Year («Лучшая локальная торговая сеть»).

В ноябре распахнул свои двери самый большой гипермаркет сети Makro City «Депо». Филиал радует посетителей большим ассортиментом — более 17 тысяч товаров. Здесь представлены зона с грилем и тандыром, собственный кондитерский-кафетерий и четыре кассы самообслуживания.





В декабре Makro объявил о завершении первого этапа внедрения сети электрозаправок в Узбекистане. На сегодняшний день установлено 14 станций, 10 из которых расположены на парковках супермаркетов Makro в Ташкенте, остальные — перед филиалами сети в Самарканде, Коканде, Намангане.

В последнее время о Makro неоднократно рассказывали в международной прессе, с одними из интересных статей можно ознакомиться в Financial Times, в European Supermarket Magazine, Retail Technology Innovation Hub и ISN Magazine.

В течение 2021 года сеть открыла 19 филиалов. 17 декабря компания откроет 112-й магазин. 34 филиала Makro работают в формате Express, а 45 — круглосуточно.

На правах рекламы.